توسعه حمل و نقل ریلی اساس افزایش مبادلات بازرگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گران پاشا صبح چهارشنبه در نشست با مسئولان سیلوی نکا با بیان اینکه در راستای محقق شدن اقتصاد مقاومتی، راه آهن از جمله بخش‌های مهم و زیربنایی است که فرآیند توسعه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد گفت: به منظور افزایش سهم راه آهن درحمل و نقل، راه آهن شمال آماده افزایش و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز در استان است.

گران پاشا با اشاره به اهمیت توسعه راه آهن در استان و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، توسعه حمل و نقل ریلی در استان را اساس افزایش مبادلات بازرگانی و توسعه اقتصادی و اجتماعی استان دانست و گفت: با توجه به کوتاه بودن خطوط ریلی موجود در سیلوی نکا برای افزایش تعداد واگن‌های متوقف، نیازبه افزایش طول این خطوط ملموس است، زیرا با افزایش این خطوط تعداد واگن‌های بیشتری را می‌توان در انتظاربارگیری وتخلیه آماده داشت و این کار باعث افزایش سرعت و حجم بارگیری خواهد شد.

همچنین در این جلسه مدیر سیلوی نکا از ایجاد مسیر جدید خط لوله بارگیری گندم در سیلو خبر داد و گفت: به منظور افزایش ظرفیت بارگیری گندم توسط راه آهن، همزمان با افزایش طول خطوط ریلی، پروژه ساخت مسیر جدید خط لوله آغاز خواهد شد.

هادی امیری اعلام کرد با اجرای این پروژه مشترک تعداد سایت‌های بارگیری موجود از ۱ سایت به ۲ سایت افزایش وسرعت و حجم بارگیری ۲ برابر خواهد شد.