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به گزارش خبرنگار مهر، رضا داوری‌اردکانی رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در نشست رونمایی از کتاب ارج‌نامه استاد عزت‌الله فولادوند گفت: ترجمه آثار فلسفی در ایران از دوره ناصری آغاز شد و اولین ترجمه در این حوزه ترجمه کتاب دیسکور دکارت بود، محمدعلی فروغی سومین فردی است است که آن را به فارسی ترجمه کرد.

این استاد دانشگاه تهران ادامه داد: دشواری ترجمه در حوزه فلسفه باعث می‌شود که مترجم دارای ویژگی‌های خاصی باشد، در حالی که فولادوند به ترجمه در حوزه آثار فلسفی دست زد که متن‌های ترجمه شده بسیار روان بود و باید گفت تنها مترجم آگاهی مانند استاد فولادوند می‌تواند از عهده چنین کاری برآید. فولادوند فیلسوف به معنای معنوی و لغوی لفظ است و من امروز اینجا آمده ام که به ایشان ادای احترام بکنم.

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کد مطلب 3987329
خداداد خادم
  1. دين، حوزه، انديشه
  2. دین و آیین
۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۱۳

فایل صوتی؛

فولادوند به معنای واقعی فیلسوف است/گفتاری از رضا داوری اردکانی

فولادوند به معنای واقعی فیلسوف است/گفتاری از رضا داوری اردکانی

داوری اردکانی گفت: عزت الله فولادوند در این چهل یا پنجاه سال اخیر تمام تلاش خود را صرف فلسفه کرده است. امروز دانشجویان فلسفه مدیون ایشانند.

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