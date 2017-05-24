به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید مهدوی امین صبح امروز در سومین نشست شورای هماهنگی و گسترش فعالیت های قرآنی با اشاره به اینکه آیت الله میرعمادی نماینده ولی فقیه در لرستان محور وحدت، همدلی و هم افزایی در استان هستند، اظهار داشت: ایشان در همه برنامه ها به ویژه برنامه های فرهنگی و قرآنی محور همدلی هستند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه برنامه های قرآنی استان یک انسجام خوبی دارد، تصریح کرد: در بحث آموزش ها چه عمومی و تخصصی و در بحث محافل قرآنی و تربیت مربیان، اساتید و داورها و به ویژه در حفظ قرآن حرکت های بسیار خوبی در استان صورت گرفته است که اساس و پایه این فعالیت ها شورای هماهنگی و توسعه فعالیت های قرآنی بوده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان با اشاره به اینکه کار خوبی که در لرستان شکل گرفت این بود که حداقل هایی را که داشتیم را روی هم گذاشتیم و سعی کردیم برنامه های قرآنی یک دست و یک جا برگزار شود، افزود: در این راستا نهادهای مختلف آموزش و پرورش، سپاه، اوقاف و امور خیریه، فرهنگ و ارشاد اسلامی و تبلیغات اسلامی با یکدیگر به یک وحدت و همدلی در حوزه فعالیت های قرآنی رسیده اند.

حجت الاسلام مهدوی امین یادآور شد: این وحدت برگرفته از همین آموزه های قران است.

وی با اشاره به اینکه وحدت حق است و هرجا وحدت باشد پیروز میدان است، گفت: بهره بردیم از این وحدت و همدلی در استان که محوریت آن به عهده آیت الله میرعمادی است و توانسته ایم کارهای بسیار خوبی انجام بدهیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان با بیان اینکه سال گذشته توجه ویژه ای کردیم به حاشیه شهرها، روستاها و بخش ها تصریح کرد: در یک بخش در یک محفل قرآنی بیش از ۶۰۰ نفر شرکت کرده بودند که این تعداد شاید در شهرهای بزرگ هم اتفاق نیافتد.