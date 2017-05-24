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۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۳۳

مدیرجهاد کشاورزی قاین:

حوادث غیرمترقبه ۳۲۰ میلیارد ریال به کشاورزان قاین خسارت زد

حوادث غیرمترقبه ۳۲۰ میلیارد ریال به کشاورزان قاین خسارت زد

بیرجند- مدیرجهاد کشاورزی قاین از ابتدای سال جاری تاکنون حوادث غیر مترقبه شامل طوفان، سرمای بهاره و سیل بیش از ۳۲۰ میلیارد ریال به بخش کشاورزی شهرستان خسارت وارد کرده است.

عبدالحسین سجادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به خسارت ۳۲۰ میلیارد ریالی حوادث مترقبه به بخش کشاورزی قاین، اظهار داشت: بارندگی های بهاره و وقوع سیل از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال به محصولات زراعی و باغی شهرستان خسارت زده است.

وی با اشاره به خسارت سیل به ۲۰۰ هکتار از مزارع گندم شهرستان، بیان کرد: همچنین طی این مدت ۱۰۰ هکتار از مزارع زیر کشت جو و ۲۰ هکتار از اراضی یونجه بر اثر سیل خسارت دیده است.

مدیرجهاد کشاورزی قاین ادامه داد: همچنین این بارندگی ها سبب بروز خسارت در ۲۰۰ هکتار از مزارع زعفران، ۱۲ هکتار از باغات پسته و ۱۴ هکتار از باغات زرشک شهرستان شده است.

خسارت ۱۸۵ میلیارد ریال سرمای بهاره

سجادی، همچنین خسارت ناشی از سرمای بهاره را ۱۸۵ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: بیشترین حجم این خسارات به باغات بادام به میزان دو هزار و ۷۰۰ هکتار بوده است.

وی ادامه داد: همچنین سرمای بهاره امسال سبب خسارت به یک هزار و  ۵۰۰ هکتار از باغات زرشک، ۷۰ هکتار از باغات زردآلو، ۴۵۰ هکتار از باغات انور و ۲۰ هکتار از باغات گردو شهرستان شده است.

مدیرجهاد کشاورزی قاین اضافه کرد: علاوه بر سیل و سرما طوفان اردبیهشت ماه به بالغ بر ۱۱۵ میلیارد ریال به ۹۵۰ هکتار از باغات زرشک و ۴۲۰ هکتار از باغات پسته شهرستان شده است.

سجادی با بیان اینکه کارشناسان جهاد کشاورزی بلافاصله پس از وقوع حوادث غیر مترقبه با حضور در مناطق حادثه دیده به صورت میدانی بازدید و نوع ومیزان خسارات وارده را برآورد می کنند، بیان داشت: آنچه مسلم است مناطق حادثه دیده به خصوص منابع آبی که مورد استفاده عموم کشاورزان است در اولویت اعتباری مدیریت جهاد کشاورزی قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه افرادی هم که به صورت انفرادی خسارت دیده اند در اولویت پرداخت تسهیلات ابلاغی به مدیریت قرار می گیرند، عنوان داشت: علاوه بر این در سال جاری هم اعتباری خاص برای ایمن سازی قنوات برای پیشگیری از سیل خوردگی قنوات در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 3987433

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