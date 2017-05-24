شورا خاستگاه همدلی و وحدت است/قدردانی از حماسه حضور

به گزارش خبرگزاری مهر، فرج اله ایلیات اظهار کرد: مردم شریف کرج روز جمعه همچون ادوار گذشته با حضور پرشور و آگاهانه پای صندوق های رای رفنتد و منتخبان خود را با رای قاطع راهی پارلمان شهری کردند.

وی با قدردانی از تمام گروه ها و نخبگان شهری ادامه داد: بی شک ایجاد فضای پرنشاط برای خلق این حماسه مرهون دلسوزی گروه ها، احزاب و نخبگان شهری است.

این منتخب مردم در شورای شهر کرج در ادامه با اشاره به خاستگاه و ماهیت شورای شهر این پارلمان را محلی برای وحدت و همدلی جهت توسعه شهر دانست و افزود: به طور قطع منتخبان مردم در این پارلمان محلی به ایفای نقش سازنده در راستای اهداف توسع ای با وحدت و یکدلی خواهند پرداخت.

ایلیات در پاسخ به این پرسش مبنی بر کسب اکثریت آرا از سوی کاندیداهای لیست امید، بیان کرد: در مجموع منتخبان مردم فارغ از جریانات سیاسی متحد و یکپارچه برای توسعه همه جانبه شهر تلاش خواهندکرد.

نام بنده در هیچ لیست اصلاح طلبی نبوده است

وی افزود: اینجانب به طور رسمی فقط مورد حمایت حزب اعتدال و توسعه و حزب ایثارگران قانون اساسی قرار گرفته و در هیچ لیست مرتبط با اصلاح طلبان حضور نداشته و متاسفانه در روزهای نزدیک به انتخابات شاهد طرح نام بنده در یک لیست مدعی اصلاح طلبی بدون اجازه و هماهنگی بودیم که موجب ایجاد سوءتفاهم های فراوانی شد.

وی با بیان اینکه بنده ضمن احترام به تمام گروه ها، جریان ها و احزاب سیاسی که تحت لوای پرچم مقدس جمهوری اسلامی فعالیت می کنند و با انتشار لیست ها و ایجاد ائتلاف های مختلف سعی در افزایش مشارکت در انتخابات داشتند صراحتا اعلام می کنم که کاندیدای حزب اعتدال و توسعه و ایثارگران قانون اساسی در استان البرز بودم و با این عنوان نیز در انتخابات شرکت کردم.

ایلیات عنوان کرد: من در انتخابات به صورت مستقل وارد شدم اما اکنون خود را همراه با جریان کلی اصلاح طلبان شورا می دانم و معتقدم همه ما منتخبان مردم که با جلب اعتماد عمومی وارد این عرصه شده ایم باید همدل و همفکر برای رفاه شهروندان گام برداریم چرا که ماهیت شورا سیاسی نیست و محلی برای خدمت رسانی و ایجاد رفاه شهروندی است.

ایلیات گفت: با این حضور پرشور و رای معنادار مردم کرج باید از این پس به فکر اصلاح امور شهر باشیم و قطعا اینجانب نیز همراه با دیگر منتخبان مردم کرج در شورای شهر این اهداف را پیگیری خواهم کرد.