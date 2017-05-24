۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۵۱

جانشین سپاه حضرت عباس (ع) اردبیل:

ملت ایران در مقابل توطئه دشمن هوشیار است

اردبیل – جانشین سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل گفت: ملت ایران همواره در مقابل توطئه دشمنان هوشیار بوده و با درایت در مقابل ترفندها و توطئه‌ها ایستاده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگ مستعد حصاری صبح چهارشنبه در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح در اردبیل تصریح کرد: با وجود اینکه در طول تاریخ انقلاب دشمن همواره به دنبال صدمه زدن به آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده اما ملت در مقابل این ترفندها هوشیارانه عمل کرده است.

وی افزود: به واسطه هوشیاری ملت و رشادت شهدا امروز کشور از اقتدار مثال‌زدنی برخوردار است و در وضعیتی که شاهد جنگ و درگیری در کشورهای همسایه هستیم، در داخل مرزهای ایران امنیتی کم‌نظیر مشاهده می‌شود.

جانشین سپاه حضرت عباس (ع) استان با تأکید به اینکه شهدا چه در زمان پیروزی انقلاب و دفاع مقدس و چه در دفاع از حرمین جان‌فشانی کرده‌اند، اضافه کرد: آرامش امروز مرهون خون شهدا است.

مستعد حصاری با تأکید به اینکه نمونه‌ای از این ایثارگری در آزادسازی خرمشهر دیده می‌شود، ادامه داد: با وجود اینکه خرمشهر به مدت ۵۷ روز در اشغال بود اما در سایه همدلی نیروهای مسلح و مردم آزاد شد.

وی متذکر شد: آزادی خرمشهر نمادی از استقامت و مقاومت مردم ایران در مقابل تجاوز دشمن است و این حماسه بزرگ در تاریخ کشور ماندگار خواهد بود.

کد مطلب 3987446
محمد میرزایی ناطق

