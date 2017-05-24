برگزاری مزایده املاک مازاد سه بانک، امروز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت فروش اموال مازاد بانک ها (فام)، حسن یمنی از برگزاری دومین جلسه فروش املاک مازاد بانک ها در سال جاری خبر داد و گفت: قرار است مزایده املاک مازاد بانک های تجارت، صنعت و معدن و همچنین توسعه صادرات بعد از ظهر امروز (چهارشنبه) برگزار شود.

یمنی افزود: قرار است امروز در مجموع ۲۵۰ ملک این سه بانک به مزایده گذاشته شود.

وی با بیان اینکه براساس برنامه ریزی ها از ابتدای سال جاری تا اواسط ماه مبارک رمضان ۴ مزایده املاک مازاد بانک ها انجام شود، تصریح کرد: اولین مزایده چهارشنبه هفته گذشته انجام شد که در خلال آن املاک مازاد بانک سپه در شهرک اندیشه تبریز به مزایده گذاشته شد و در نهایت ۱۵ ملک به فروش رفت.

مدیرعامل شرکت فروش اموال مازاد بانک ها (فام) ادامه داد: همچنین قرار است در مرحله سوم املاک مازاد بانک رفاه کارگران و در مرحله چهارم نیز مزایده بزرگ سراسری املاک مازاد بانک سپه انجام شود.

یمنی گفت: براساس برنامه ریزی ها بعد از اتمام ماه مبارک رمضان مزایده املاک بانک ملی انجام خواهد شد.

وی وضعیت فروش املاک مازاد بانک ها را از ابتدای سال جاری مناسب ارزیابی کرد و افزود: با توجه به محدودیت های موجود وضعیت فروش املاک مازاد بانک ها در سال ۹۶ مناسب بوده است.