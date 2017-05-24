اتصال سیم های برق منزل مسکونی را به آتش کشید

مقصود حق شناس در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته شهروندان با تماس به سامانه ۱۲۵ این سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز خبر آتش سوزی در منزل مسکونی واقع در آسیاباد را اطلاع رسانی کردند.

وی افزود: آتش نشانان بلادرنگ با تمام امکانات اطفای حریق و امداد و نجات به محل اعزام و چهار دقیقه بعد در محل حاضر شدند.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز تصریح کرد: آتش نشانان در بدو ورود به صحنه حادثه مشاهده کردند یک منزل مسکونی ویلایی دچار حریق و دود گرفتگی شده و سریعا تیم اعزامی با تجهیزات موردنیاز حریق را اطفاء کرده و دود ناشی از آتش سوزی را به وسیله فن های فشار مثبت تخلیه کردند.

حق شناس در ارتباط با علت حادثه گفت: علت آتش سوزی از سوی کارشناسان آتش نشانی در دست بررسی است. در این حادثه، شخصی آسیب ندید و صاحب خانه درون منزل حضور نداشته که با تماس اهالی محله حریق اطلاع رسانی شد.

بی احتیاطی راننده تریلر حادثه ساز شد

وی در ارتباط با حادثه دیگر گفت: روز گذشته همچنین شهروندان عبوری از نیروگاه منطقه زرگان با تماس به سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهی آتش نشانی خبر رخداد تصادف یک دستگاه تریلر را اطلاع رسانی کردند.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز ادامه داد: با اعلام این خبر، ستاد فرماندهی ۱۲۵ با هماهنگی از نزدیکترین ایستگاه به محل حادثه یک تیم عملیاتی را که متشکل از یک دستگاه خودرو امداد نجات و دو دستگاه خودروز اطفای حریق به محل حادثه اعزام کرد.

بیان کرد: پس از ورود نیروها به محل حادثه مشاهده شد یک خودروی تریلر به دلیل بی احتیاطی با پایه برق فشار قوی برخورد و راننده آن نیز مصدوم شده بود.

حق شناس در پایان عنوان کرد: با خروج راننده از کابین خودرو و ایمن سازی محیط توسط نیروهای آتش نشانی به منظور پیشگیری از بروز حوادث راننده خودرو را که دچار جراحات سطحی شده بود به عوامل اورژانس ۱۱۵ تحویل و به عملیات خود پایان دادند.