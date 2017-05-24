۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار اشتغالزایی به کرمان اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امید پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمان، اظهار کرد: در مجموعه کمیته امداد امام (ره) بیشترین وظیفه و رسالتی که بر دوش داریم، حرکت در جهت توانمندسازی خانواده های تحت حمایت این نهاد است.

وی افزاد: از سال ۹۰ گرایش امداد به سمت توانمندسازی خانواده های تحت پوشش بوده است و این در حالی است که در سال ۹۰ در بهترین شرایط تقریبا ۱۹ درصد از منابع کمیته امداد در سطح کشور به سمت فعالیت های زیر بنایی و اساسی امداد یعنی توانمندسازی خانواده ها اختصاص داده می شد.

امید ادامه داد: خدماتی مانند اشتغال، امور دانشجویان و تسهیل خانواده ها و ... در چارچوب توانمندسازی خانوار ها تعریف می شود و سال ۱۳۹۰ این حرکت پرشتاب شروع شد به گونه ای که در سال جاری درصد گرایش کمیته امداد امام خمینی (ره) به توانمندسازی خانواده ها به بالای ۵۲ درصد رسید.

هزار خانوار از پیکره کمیته امداد جدا شدند

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد با اشاره به اینکه مسیر کمیته امداد به سمت توانمندسازی خانواده ها تغییر کرده است، گفت: خروجی این فرآیند این است که در برنامه پنجم هر سال به طور میانگین بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ خانوار از حمایت کمیته امداد جدا شده و در سال گذشته حدود ۱۶۰ هزار خانوار از طریق اشتغال از پیکره کمیته امداد جدا شدند.

وی بیان داشت: برای اولین مرتبه آمار خروج خانواده ها از حمایت کمیته امداد بیش از ورودی بود به گونه ای که در سال گذشته ۱۱ درصد خروجی و پنج درصدی ورودی داشتیم.

امید با تاکید به فرمایشات امام زاحل (ره) که کار کمیته امداد مدد به حیات و کار و زندگی شرافتمندانه است، اظهار کرد: طرح های کمیته امداد نه تنها مزیت اقتصادی دارد بلکه از همه مهم تر در بازیافت شخصیت اجتماعی افراد تاثیر بسزایی دارد و باعث افزایش جایگاه و طبقه اجتماعی می شود.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام (ره) تصریح کرد: تاثیر اجتماعی ایجاد اشتغال و توانمندسازی افراد قابل کتمان نیست به گونه ای که شاهد این تحولات در روستاها و شهرهای کوچک هستیم و افراد به واسطه شغلی که از طریق حمایت امداد کسب کرده اند در مبادلات اجتماعی آن منطقه نقش پررنگی را ایفا می کنند.

امید گرایش کمیته امداد به سمت توانمندسازی خانواده ها را نوعی اورژانس اجتماعی دانست و گفت: وظیفه اورژانس اجتماعی این است که هر کسی مشکلی دارد به اورژانس مراجعه کند؛ تا جایی که امکان دارد به سمت بستری شدن افراد نمی رود بلکه فرد باید در کوتاهترین زمان خدمات خود را دریافت کرده و با سلامت به جامعه برگردد.

وی با اشاره به عنوان سال جاری «اقتصاد مقاوتی، تولید و اشتغال» افزود: این امر انگیزه ای است که با برنامه قوی تر به سمت این شعار حرکت کنیم و همانطور که در مناظرات هم شاهد بودید عمده مشکل کشور اشتغال و بیکاری است و دولت باید این مشکل را حل کند.

حجم بالای بیکاران تهدیدی برای کشور

امید با اشاره به اینکه در زمینه ایجاد اشتغال اقدامات خوبی صورت گرفته است، افزود: حجم بیکاران کشور زیاد است و این یک تهدید برای کل جامعه است وهمه باید دست در دست هم بدیم تا این مشکل را حل کنیم.

وی گفت: امروز راه برون رفت ازمشکل اشتغال، اشتغال کوچک است و این در حالی است که بیش از سه میلیارد تومان برای هر شغل استفاده شده است و اشتغال های سنگین و نیمه سنگین نیاز به منابع سنگین دارد.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام (ره) با تاکید به اینکه کشور برای ایجاد اشتغال های خرد ظرفیت های خوبی دارد، اظهار کرد: در کشورهای توسعه یافته نرخ اشتغال کوچک بالای ۸۰ درصد است اما در اقتصاد ایران در بهترین شرایط این آمار بیش از ۵۰ درصد است با این حال کشور در ایجاد شغل های کوچکی نظیر صنایع دستی موفق بوده است.

امید ادامه داد: ایجاد شغل در همه کشورها موضوعیت دارد به گونه ای که بسیاری از کشورها خیلی از تکنولوژی را به کار نمی گیرند که به اشتغال ضربه وارد نشود.

پنج هزار و ۵۰۰ خانواده کرمانی از تحت حمایت کمیته امداد خارج شده اند

وی با اشاره به اینکه در کمیته امداد به بعضی از خانوارها تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان وام پرداخت کرده است، گفت: با تسهیلات چهار یا پنج میلیون تومان هم شغل ایجاد کرده ایم و باید در راستای توانمند سازی خانواده های تحت پوشش به اشتغال خرد توجه شود.

امید افزود: کمیته امداد در زمینه ایجاد اشتغال های خرد، یک میلیون و ۵۰۰ هزار راس دام سنگین و چهار میلیون و ۶۰۰ هزار دام سبک را به خانواده ها واگذار کرده و ۱۶ درصد حمل و نقل عمومی را در اختیار شهر های محروم قرار داده است.

وی با تاکید به اینکه سال گذشته در استان کرمان پنج هزار و ۵۰۰ خانواده از تحت حمایت کمیته امداد خارج شده اند، گفت: با توجه به سه برابر شدن منابع کمیته امداد و واگذاری اختیارات به استان ها در سال جاری ۱۸۰ میلیارد تومان منابع به این استان تخصیص داده می شود که با توجه به ظرفیت های این استان انتظار ایجاد بیش از پنج هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی را داریم.

وی یادآور شد: ۱۵ درصد از افرادی که تحت پوشش کمیته امداد نیستند اما شرایط مشابه دارند می توانند از تسهیلات کمیته امداد استفاده کنند.