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۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۰۳

درخشش نوجوانان ایران در فستیوال موسیقی ارمنستان

درخشش نوجوانان ایران در فستیوال موسیقی ارمنستان

چهار هنرمند نوجوان ایرانی در فستیوال بین المللی موسیقی «گیومری» کشور ارمنستان موفق به دریافت مقام برتر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تعدادی از هنرمندان نوجوان ایرانی به سرپرستی سحر پورحسینی که به منظور شرکت در فستیوال بین المللی موسیقی «گیومری» به کشور ارمنستان سفر کرده بودند موفق به کسب مقام های برتر بخش نوازندگی پیانو این دوره از جشنواره شدند.

طبق رتبه بندی این دوره از فستیوال در رده سنی ۱۱ تا ۱۴ سال ارشیا بهارپسندی  و علی ابراهیمی رتبه های دوم و سوم، در رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال نیما حاجی نیا و در رده سنتی ۸ تا ۱۰ سال رادین رهبر مقام چهارم را کسب کردند.

فستیوال بین المللی موسیقی گیومری ارمنستان از ۱۸ آوریل تا ۲۶ می۲۰۱۷ برگزار شد که این چهار نوازنده ایرانی در بخش رسیتال پیانو موفق به کسب این افتخار شدند.

کد مطلب 3987584
علیرضا سعیدی

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    نظرات

    • هادی محمودی IR ۱۴:۲۷ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۴
      0 0
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      تبریک این موفقیت به همه جوانان
    • علیرضا سلیمانی IR ۱۴:۳۴ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۴
      0 0
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      تبریک به همه نوجوانان ایرانی بخصوص ارشیا بهارپسندی خواهرزاده عزیز به امید موفقیتهای بزرگتر علیرضا سلیمانی
    • شيوا محمودي(برسام) IR ۱۰:۱۱ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۵
      0 0
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      خيييلي خييلي تبريك به هنرمندان نوجوان وبه خصوص استاد پرتلاش وگرانمايه خانم سحرپورحسيني كه از دوستان عزيزم وازبهترين اساتيد كشورمان هستند...هميشه در اوج بدرخشيد..خيلي بهتون افتخار ميكنم...
    • منصور ابراهیمی IR ۱۶:۵۸ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۴
      0 0
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      احسنت به نوجوانان عزیز ایرانی که در کشوری که مهدموسیقی میباشد توانسته اند بهترین مقامهار رو برای خودشات کسب کنند

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