درخشش نوجوانان ایران در فستیوال موسیقی ارمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر، تعدادی از هنرمندان نوجوان ایرانی به سرپرستی سحر پورحسینی که به منظور شرکت در فستیوال بین المللی موسیقی «گیومری» به کشور ارمنستان سفر کرده بودند موفق به کسب مقام های برتر بخش نوازندگی پیانو این دوره از جشنواره شدند.

طبق رتبه بندی این دوره از فستیوال در رده سنی ۱۱ تا ۱۴ سال ارشیا بهارپسندی و علی ابراهیمی رتبه های دوم و سوم، در رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال نیما حاجی نیا و در رده سنتی ۸ تا ۱۰ سال رادین رهبر مقام چهارم را کسب کردند.

فستیوال بین المللی موسیقی گیومری ارمنستان از ۱۸ آوریل تا ۲۶ می۲۰۱۷ برگزار شد که این چهار نوازنده ایرانی در بخش رسیتال پیانو موفق به کسب این افتخار شدند.