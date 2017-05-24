استقبال سرد «پاپ فرانسیس» از ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که دیروز سه شنبه در ادامه سفر خارجی خود وارد ایتالیا شد، دقایقی پیش به واتیکان رفت و مورد استقبال نه چندان گرم پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان قرار گرفت.

گفتنی است واتیکان سومین و آخرین مقصد سفر خارجی ترامپ محسوب می شود و وی پیشتر در راستای تکمیل ادعای خود مبنی بر برقراری صلح و آشتی میان ۳ دین ابراهیمی (اسلام، یهودیت و مسیحیت) از عربستان سعودی و اراضی اشغالی نیز بازدید کرده بود.

با این حال، از آنجا که پاپ فرانسیس از منتقدین ترامپ محسوب می شود، نباید انتظار داشت که رابطه گرمی میان طرفین برقرار شود به ویژه آنکه رسانه ها می گویند پاپ در ابتدای دیدار با میهمان آمریکایی خود، لبخند خود را نیز از وی دریغ کرده است!