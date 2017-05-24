کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق در قزوین ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد قافله باشی روز چهارشنبه در همایش مدیریت مصرف برق در ادارات تابع وزارت نیرو که در سالن اداره شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: در بخشنامه وزارت نیرو که سال گذشته ابلاغ شد همه۹ دستگاه های تابع وزارت نیرو از جمله ادارات برق، آب فاضلاب شهری و روستایی، نیروگاه شهید رجایی و برق منطقه ای موظف شدند ۱۰ درصد مصرف خود را در ادارات کاهش دهند.

وی بیان کرد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی و مدیریت بهینه انرژی باید آموزش ها مستند باشد و همه گروه ها با نحوه کاهش مصرف انرژی آشنا شوند.

معاون فروش و خدمات مشترکین توزیع نیروی برق استان قزوین افزود: در دوره زمانی ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریورماه و ساعات پیک باید مدیریت مصرف اعمال شود تا برق پایدار در شبکه داشته باشیم.