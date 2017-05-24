۱۳۰ مسجد آران و بیدگل در آستانه ماه رمضان غباروبی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سمیع الله مردان پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بر اهمیت نشر فرهنگ تکریم و غبار روبی مساجد تاکید و اظهار کرد: سنت غبار روبی مساجد ریشه در قرآن کریم دارد، چنان که در آیه ۱۲۵ سوره مبارکه بقره به وضوح بر این نکته اشاره شده است و با توجه به اهمیت اسلام بر پاکیزگی ظاهری و باطنی، تاکید بسیاری در این زمینه وجود دارد.

وی سنت غبارروبی مساجد را یکی از سنت‌های شایسته تکریم در فرهنگ دینی و اخلاقی دانست و اظهار داشت: از نگاه حضرات معصومین (ع) مسجد نورانی‌ترین پایگاه بندگان صالح خداست، لذا به پاکیزگی، نظافت و غبارروبی از هر مکانی شایسته‌تر است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی آران و بیدگل در ادامه گفت: ماه مبارک رمضان اوج حضور فعال‌ مردم در سنگر مقدس مسجد است و میزبان این خانه خداست و شایسته است که فضای مقدس مسجد از هر آلودگی مادی و معنوی پاک شود.

وی با اشاره به اینکه در آیه ۱۸ سوره مبارکه توبه، آبادانی مساجد از مصادیق اهل ایمان ذکر شده است، تاکید کرد: آبادانی مسجد تنها به معنای ساختن و تعمیر بنای آن نیست، بلکه حضور در مسجد و پر رونق نگاه داشتن آن و سعی در پاکیزگی و نظافت آن به‌ عنوان خانه خدا و مکانی برای راز و نیاز بنده از مصادیق روشن آباد کردن مسجد است.

مردان در ادامه اظهار داشت: بر همین اساس، در طول دهه تکریم و غبارروبی مساجد، ۱۳۰ مسجد این شهرستان برای آماده سازی ماه مبارک رمضان تنظیف و غبارروبی می شود.

وی افزود: همچنین این برنامه به صورت نمادین و با حضور مسئولان، از ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه دوم خردادماه ۹۶ در مسجد تاریخی امام حسین (ع) کوی بازار و مسجد تاریخی حاج عبدالصمد کوی آیت الله طالقانی آران و بیدگل برگزار خواهد شد.

مدیر اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد آران و بیدگل تصریح کرد: نظافت و شست‌وشوی مساجد، آذین‌بندی، ‌فضاسازی و آراسته‌سازی محیط داخلی و بیرونی مساجد، اهدای قرآن و نصب ادعیه رمضان از جمله فعالیت‌های آیین غبارروبی در دهه تکریم مساجد است.

وی با تأکید بر استقلال مساجد از لحاظ کارکرد دینی، تصریح کرد: وظیفه نهادهای عمومی و دولتی مسئول در حوزه مساجد، تقویت و تسهیل، ارائه مسیر و جهت‌دهی صحیح، تقویت وفاق و همدلی دینی، نظارت و پیشگیری از آسیب و انحرافات مذهبی به منظور توسعه و ترویج فرهنگ اصیل اسلامی است.

گفتنی است، ٢٠ تا ٢٩ شعبان هر سال به نام دهه تکریم و غبارروبی مساجد نامگذاری شده است.