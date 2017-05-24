فضای قرآنی زنجان خوب نیست/مهندسی فرهنگی و تبلیغی مدنظرمبلغین باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری ظهر چهارشنبه در همایش طلایه داران تبلیغ،به سالروز آزادی سازی خرمشهر اشاره کرد و گفت:به فرموده مقام معظم رهبری آزاد سازی خرمشهر فتح خاک نبود بلکه فتح ارزشهای اسلامی بود واین حماسه برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی است.

وی اظهار کرد: استان زنجان ۱۴۰ شهید در عملیات بیت المقدس را تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران کرده است و روز سوم خردادماه روز بسیار مبارکی است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: امروز در موقعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حساس قرار داریم و باید تحلیل درست از روز سوم خردادماه داشت چرا که جنگ ما جنگ اعتقاد و فرهنگی بود.

صفی یاری تاکید کرد: دشمن همچنان دشمنی می کند و عرصه های جنگی را بر علیه ما گشوده است و همچنان توطئه گری می کند و در این میان باید آمادگی داشت و تسلین نشویم و ایستادگی کنیم و ما هم باید با نگاه جبهه ای و جهادی در صحنه حضور داشته باشیم، و هر چند عرصه، عرصه نظامی نیست ولی باید بدانیم با عرصه ای سخت تر از آن مواجه هستیم.

وی افزود: قرارگاه ما در جنگ فرهنگی، حوزه های علمیه و مبلغان هستند و در عرصه نبرد فرهنگی باید نقش و صحنه را به درستی بشناسیم و هم آن را به دیگران نشان بدهیم تا بصیرت داشته باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان بر ضرورت شبکه سازی و تربیت نیروهای مومن و انقلابی از طریق شبکه تبلیغی تاکید کرد و گفت: از ظرفیت ماه مبارک رمضان باید برای تقویت و نهادینه کردن ارزش های اسلامی استفاده شود.

وی با بیان اینکه فضای قرآنی استان زنجان خوب نیست،گفت: تنها ۱۶ درصد مردم استان با قرآن انس دارند و نباید این طور باشد چرا که زنجان شهر حسینی و هیئتی است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان بر لزوم تلاش برای تقویت فضای قرآنی در جامعه تاکید کرد و افزود: مهندسی فرهنگی و تبلیغی استان زنجان باید با حضور موثر روحانیان و مبلغان به خوبی انجام شود.

صفی یاری گفت: باید نسل آینده قرآنی و انقلابی باشد و در این میان ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای این است که جامعه را به سمت فضای قرآنی سوق بدهیم.

وی تصریح کرد: زنجان در بحث خشونت رتبه سوم کشوری داردو این خوب نیست و آستانه مردم کاهش یافته است وباید مبلغین نسبت به کاهش آسیبهای اجتماعی خشونت و درگیری و طلاق و افزایش ازدواج تلاش کنند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان از اعزام بیش از هزار مبلغ به در ماه مبارک رمضان به مناطق شهری و روستایی خبر دادو گفت: هر کدام از این مبلغین برای ارتقای باورهای دینی و ارزشهای اسلامی مدیریت و برنامه ریزی کنند.