  1. استانها
  2. زنجان
۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۵۴

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان:

فضای قرآنی زنجان خوب نیست/مهندسی فرهنگی و تبلیغی مدنظرمبلغین باشد

فضای قرآنی زنجان خوب نیست/مهندسی فرهنگی و تبلیغی مدنظرمبلغین باشد

زنجان-مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه فضای قرآنی استان زنجان خوب نیست،گفت: تنها ۱۶ درصد مردم استان با قرآن انس دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری ظهر چهارشنبه در همایش طلایه داران تبلیغ،به سالروز آزادی سازی خرمشهر اشاره کرد و گفت:به فرموده مقام معظم رهبری آزاد سازی خرمشهر فتح خاک نبود بلکه فتح ارزشهای اسلامی بود واین حماسه برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی است.

وی اظهار کرد: استان زنجان ۱۴۰ شهید در عملیات بیت المقدس را تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران کرده است و روز سوم خردادماه روز بسیار مبارکی است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: امروز  در موقعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حساس قرار داریم و باید  تحلیل درست از روز سوم خردادماه داشت چرا که جنگ ما جنگ اعتقاد و فرهنگی بود.

صفی یاری تاکید کرد: دشمن همچنان دشمنی می کند و عرصه های جنگی را بر علیه ما گشوده است و همچنان توطئه گری می کند و در این میان باید آمادگی داشت و تسلین نشویم و ایستادگی کنیم و ما هم باید با نگاه جبهه ای و جهادی در صحنه حضور داشته باشیم، و هر چند عرصه، عرصه نظامی نیست ولی باید بدانیم با عرصه ای سخت تر از آن مواجه هستیم.

وی افزود: قرارگاه ما در جنگ فرهنگی، حوزه های علمیه و مبلغان هستند و در عرصه نبرد فرهنگی باید نقش و صحنه را به درستی بشناسیم و هم آن را به دیگران نشان بدهیم تا بصیرت داشته باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان بر ضرورت شبکه سازی و تربیت نیروهای مومن و انقلابی از طریق شبکه تبلیغی تاکید کرد و گفت: از ظرفیت ماه مبارک رمضان باید برای تقویت و نهادینه کردن ارزش های اسلامی استفاده شود.

وی  با  بیان اینکه  فضای قرآنی استان زنجان خوب نیست،گفت: تنها ۱۶ درصد مردم استان با قرآن انس دارند و نباید این طور باشد چرا که زنجان شهر حسینی و هیئتی است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان بر  لزوم تلاش برای تقویت فضای قرآنی در جامعه تاکید کرد و افزود: مهندسی فرهنگی و تبلیغی استان زنجان باید با حضور موثر روحانیان و مبلغان به خوبی انجام شود.

صفی یاری گفت: باید نسل آینده قرآنی  و انقلابی باشد و در این میان ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای این است که جامعه را به سمت فضای قرآنی سوق بدهیم.

وی تصریح کرد: زنجان در بحث خشونت رتبه سوم کشوری داردو این خوب نیست و آستانه مردم کاهش یافته  است وباید مبلغین نسبت به کاهش آسیبهای اجتماعی خشونت و درگیری و طلاق و افزایش ازدواج تلاش کنند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان از اعزام بیش از هزار مبلغ به در ماه مبارک رمضان به مناطق شهری و روستایی خبر دادو گفت: هر کدام از این مبلغین برای ارتقای باورهای دینی و ارزشهای اسلامی مدیریت و برنامه ریزی کنند.

کد مطلب 3987705

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها