۲۷۰۰ شغل برای مددجویان کمیته امداد گلستان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، امان‌الله حسین پور ظهر چهارشنبه در نشست خبری اظهار کرد: در سال گذشته ۱۳۰ درصداعتبار اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره) استان جذب شد و گلستان جزو استان‌های برتر کشور در این حوزه بوده و امسال افزایش سه برابری اعتبار این بخش پیش‌بینی‌شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان افزود: سال گذشته درمجموع ۳۶ میلیارد تومان از محل منابع بانکی و امدادی در حوزه اشتغال گلستان تأمین‌شده و دو هزار و ۷۰۰ شغل ایجاد شد.

وی ادامه داد: سال گذشته ازلحاظ اعتباری سال خوبی برای کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان بود و ۱۰۰ درصد اعتبار ۱۵۶ میلیارد تومانی آن جذب شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان بابیان اینکه سال گذشته در بعضی از سرفصل‌های اعتباری بیش از ۱۰۰ درصد جذب شد، اضافه کرد: در سال ۹۵ مردم گلستان ۳۸ میلیارد تومان به کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کمک کردند.

وی به جزییات درآمدهای حوزه مشارکت‌های مردمی هم اشاره و تصریح کرد: مردم گلستان ۱۰ میلیارد تومان در اکرام، پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در صدقات و ۲۳ میلیارد تومان زکات کمک کرده‌اند.

از رتبه ۲۸ به رتبه دو رسیدیم

حسین پور بابیان اینکه گلستان در صدقات از رتبه ۲۸ در نیمه اول سال به رتبه دوم کشوری در پایان سال ۹۵ رسید، اظهار کرد: همچنین در سال گذشته کمیته امداد استان گلستان با ایجاد دو هزار و ۷۰۰ شغل، دستگاه برتر استان در حوزه ایجاد اشتغال شد.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته همچنین سه هزار و ۳۰۰ جهیزیه به ارزش هفت میلیارد تومان پرداخت شد و با پرداخت هفت هزار و ۶۱۰ فقره وام کارگشایی هم‌اکنون هیچ پرونده پشت نوبت در این حوزه‌ها نداریم.

به گفته حسین پور بااعتبار ۶۷۰ میلیون تومانی اردوهای فرهنگی و زیارتی برگزار شد و ۶۳۰ نفر به کربلای معلی و پنج هزار و ۹۰۰ نفر به مشهد مقدس اعزام شدند.

وی از جذب ۱۵۰ درصدی اعتبارات مسکن کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان خبر داد و گفت: سال گذشته بااعتبار ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، یک هزار و ۶۲۰ مسکن در استان احداث، تعمیر و تکمیل شد.

وی تأکید کرد: برنامه داریم تا سه سال آینده تمام مددجویان فاقد مسکن گلستان را با خرید یا ساخت، مسکن دار کنیم.

حسین پور ادامه داد: امسال سال اشتغال و تولید است و عزم جدی برای ایجاد پنج هزار شغل در استان داریم.