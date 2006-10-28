  1. هنر
  2. سینمای ایران
۶ آبان ۱۳۸۵، ۱۷:۲۸

10 هزار يورو جايزه بخش آسيا پاسيفيك جشنواره فيلم كوتاه

برگزيدگان بخش مسابقه آسيا پاسيفيك بيست و سومين جشنواره بين‌المللي فيلم كوتاه تهران در مجموع 10 هزار يورو جايزه نقدي مي‌گيرند.

به گزارش خبرگزاري مهر، كميته روابط عمومي جشنواره بين المللي فيلم كوتاه تهران اعلام كرد به بهترين فيلم جشنواره 4000 يورو، به بهترين كارگردان 3000 يورو و به بهترين فيلمنامه 3000 يورو جايزه نقدي تعلق مي گيرد.

اين بخش كه امسال به جشنواره فيلم كوتاه تهران اضافه شده، به فيلم ها و فيلمسازان آسيايي اختصاص دارد و هدف آن تقويت روابط فرهنگي بين كشورهاي آسيايي و نيز معرفي فرهنگ سينمايي كشورهاي آسيايي به يكديگر است. جشنواره بين المللي فيلم كوتاه تهران 30 آبان تا پنجم آذر در سينما فلسطين تهران و پنج استان ديگر برگزار مي شود.
کد مطلب 398772

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها