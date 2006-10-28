10 هزار يورو جايزه بخش آسيا پاسيفيك جشنواره فيلم كوتاه

به گزارش خبرگزاري مهر، كميته روابط عمومي جشنواره بين المللي فيلم كوتاه تهران اعلام كرد به بهترين فيلم جشنواره 4000 يورو، به بهترين كارگردان 3000 يورو و به بهترين فيلمنامه 3000 يورو جايزه نقدي تعلق مي گيرد.
اين بخش كه امسال به جشنواره فيلم كوتاه تهران اضافه شده، به فيلم ها و فيلمسازان آسيايي اختصاص دارد و هدف آن تقويت روابط فرهنگي بين كشورهاي آسيايي و نيز معرفي فرهنگ سينمايي كشورهاي آسيايي به يكديگر است. جشنواره بين المللي فيلم كوتاه تهران 30 آبان تا پنجم آذر در سينما فلسطين تهران و پنج استان ديگر برگزار مي شود.
برگزيدگان بخش مسابقه آسيا پاسيفيك بيست و سومين جشنواره بينالمللي فيلم كوتاه تهران در مجموع 10 هزار يورو جايزه نقدي ميگيرند.
کد مطلب 398772
نظر شما