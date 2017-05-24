  1. استانها
  2. تهران
۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۳۸

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اسلامشهر خبر داد؛

اعزام ۱۵۰ مبلغ ویژه ماه رمضان در اسلامشهر

اعزام ۱۵۰ مبلغ ویژه ماه رمضان در اسلامشهر

اسلامشهر- رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان اسلامشهر گفت: با هدف بهره‌ گیری هرچه بهتر از ظرفیت‌ های مذهبی ، ۱۵۰ مبلغ ویژه ماه رمضان به شهرستان اسلامشهر اعزام می شوند.

حجت الاسلام والمسلمین علی کنگرلو، درگفتگو  با خبرنگار مهر ضمن تشریح برنامه های اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اسلامشهر در ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: مهمترین برنامه اداره تبلیغات اسلامی در این ماه، اعزام ۱۵۰ مبلغ ویژه ماه رمضان به شهرستان اسلامشهر است که در طول این ماه مبارک به تبلیغ دین و احکام شرعی می پردازند.

وی با اشاره به اهمیت حضور مبلغ در مراسم مذهبی ماه مبارک رمضان، یادآور شد: این مبلغان در مدت یک ماه استقرار در مناطق شهری و روستایی به ترویج احکام شرعی، مسائل اعتقادی، آگاهی بخشی در خصوص کاهش آسیب های اجتماعی، پیشگیری از اعتیاد، کاهش خشونت و مسائل خانوادگی می پردازند  که در این طرح تمامی مساجد از حضور روحانیان بهره‌مند خواهند بود.

رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اسلامشهر گفت: همه مساجد اسلامشهر نیز غبار روبی شده و آمادگی لازم برای ورود به ماه پر خیر و برکت رمضان ایجاد شده است، مساجد بهترین اماکن راز و نیاز و دلدادگی پروردگار هستند و لذا باید تمام شرایط در این اماکن مقدس برای ماه مبارک رمضان مهیا باشد.

وی در تشریح برنامه های فرهنگی و تبلیغی شهرستان اسلامشهر در ماه مبارک رمضان خاطر نشان کرد: برنامه‌های قرآنی و محافل انس با قرآن همانند سال‌های گذشته در مساجد شهرستان اسلامشهر برگزار می شود و علاوه بر آن کلاس‌های آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن نیز در ماه مبارک رمضان برقرار است.

کد مطلب 3987725

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها