سلامت اماکن ورزشی اولویتی مهم برای شهروندان است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی هیئت پزشکی ورزشی فارس، حیدرصفرپور در اولین نشست ستاد نظارت بر سلامت باشگاه های ورزشی فارس تاکید کرد: در ۶ماهه دوم سال ۹۵، از ۱۶۰ باشگاه و اماکن ورزشی بازدیدها و بازرسی‌های اولیه انجام و تذکرات لازم ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: تلاش برای آگاه‌سازی ورزشکاران و اصلاح رفتارها و کاهش مصرف مکمل‌های غیرمجاز در باشگاه‌ها و اماکن ورزشی یکی از رویکردهای هیئت پزشکی ورزشی است زیرا باید توجه داشته باشیم که اماکن ورزشی در نگاه جامعه از پاک ترین فضاها باید باشد.

سرپرست هیئت پزشکی ورزشی فارس تصریح کرد: داشتن جامعه سلامت محور باید به زیر ساخت های مختلفی از جمله پاک بودن فضا های ورزشی در جامعه توجه داشته باشد که از این رو موضوع بازرسی اماکن ورزشی در دستور کار قرار گرفت.

صفرپور تاکید کرد: امروز اگر در اماکن ورزشی شاهد چالش های مختلف هستیم اکثر آنها به دلیل نداشتن آگاهی از موضوعات مربوط به سلامت است.

وی افزود: زمانیکه شهروندان را تشویق برای حضور در اماکن ورزشی می کنیم باید فضا را نیز برای سلامت آنها محیا کنیم که برای رسیدن به این مهم دستگاه ها و سازمان های مربوطه بسیج شده اند.