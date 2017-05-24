۱۲ هزار تن آسفالت‌ در معابر همدان پخش شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمصطفی رسولی در شورای اداری شهرداری همدان با بیان اینکه نیروهای شهرداری همدان همواره در اجرای بهتر برنامه‌ها تلاش می‌کنند، عنوان کرد: کسب رتبه برتر شهرداری همدان در اسکان مسافران نوروزی یکی از موارد موفقیت‌آمیز است که حاصل تلاش همکاران شهرداری است.

وی در ادامه سخنانش به موضوع ادغام سازمان‌های شهرداری همدان اشاره کرد و با بیان اینکه شهرهایی مثل تبریز این اقدام را انجام دادند، افزود: نیروهای شهرداری همدان در ایام انتخابات زحمات فراوانی متحمل شدند و سعی شد با تدبیر و حوصله با مسائل برخورد شود.

شهردار همدان بابیان اینکه در زمینه آسفالت‌ریزی اقدامات مطلوبی انجام شده است، گفت: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۱۲ هزار تن آسفالت‌ریزی در معابر همدان انجام شده است.

وی همچنین بر اهمیت رسیدگی به وضعیت فضای سبز شهری تأکید و عنوان کرد: مواردی چون پرداخت چمن‌ها و ترمیم گل‌های فصل از جمله مواردی است که باید بدان مورد توجه باشد.

شهردار همدان عنوان کرد: قرارداد نصب دوربین‌های کنترل ترافیک در سطح شهر بسته شده و سازمان مربوطه باید موضوع ررا پیگیری کند چراکه از نظر ترافیکی به این دوربین‌ها نیاز است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان نیز گفت: اقدامات خوبی در حوزه ترافیکی شهر انجام شده است.

عباس صوفی گفت: با پیگیری صورت گرفته ۱۵ دستگاه اتوبوس به همدان تخصیص یافته که به زودی به ناوگان حمل و نقل عمومی اضافه می‌شود.