رفع آبگرفتگي بيشترين درخواست شهروندان تهراني

به گزارش خبرگزاري مهر ، عليرضا ربيعي با اشاره به ثبت 1700 مورد تماس تلفني از سوي شهروندان تهراني ظرف 24 ساعت گذشته با سامانه 137 گفت: منطقه 5 با 185 پيام بيشترين و منطقه 22 با 17 مورد پيام كمترين تماس تلفني را با اين سامانه برقرار كرده اند.

وي در گفتگو با سما افزود: از تعداد 1700 پيامي كه ظرف 24 ساعت گذشته ثبت شده 580 مورد ( 12/34 درصد) پيام ها اقدام شده ، 942 مورد ( 41/55 درصد ) پيام ها در دست اقدام و 178 مورد در حال بررسي است.

به گفته ربيعي ، بيشترين تماس هاي شهروندان با سامانه 137 مربوط به رفع آبگرفتگي با 112 مورد ( 5/6 درصد) و كمترين درخواست ها مربوط به عدم نصب علائم ايمني با فراواني 1 مورد (1/0 درصد ) بوده است.