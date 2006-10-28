  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۶ آبان ۱۳۸۵، ۱۲:۵۳

بر اساس اعلام سامانه 137 ؛

رفع آبگرفتگي بيشترين درخواست شهروندان تهراني

رئيس سامانه 137 شهرداري تهران از ثبت 1700 پيام تلفني شهروندان طي 24 ساعت گذشته خبر داد و افزود: رفع آبگرفتگي بيشترين درخواست مردم از سامانه 137 بوده است.

به گزارش خبرگزاري مهر ، عليرضا ربيعي با اشاره به ثبت 1700 مورد تماس  تلفني از سوي شهروندان تهراني ظرف 24 ساعت گذشته با سامانه 137 گفت: منطقه 5 با 185 پيام بيشترين و منطقه 22 با 17 مورد پيام كمترين تماس تلفني را با اين سامانه برقرار كرده اند.

وي در گفتگو با سما افزود: از تعداد 1700 پيامي كه ظرف 24 ساعت گذشته ثبت شده 580 مورد ( 12/34 درصد) پيام ها اقدام شده ، 942 مورد ( 41/55 درصد ) پيام ها در دست اقدام و 178 مورد در حال بررسي است.

به گفته ربيعي ، بيشترين تماس هاي شهروندان با سامانه 137 مربوط به رفع آبگرفتگي با 112 مورد ( 5/6 درصد) و كمترين درخواست ها مربوط به عدم نصب علائم ايمني با فراواني 1 مورد (1/0 درصد ) بوده است.

کد مطلب 398783

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه