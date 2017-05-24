اسطوره سازی از داعش باید شکسته شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی پیش از ظهر امروز در هشتمین نشست مقامات عالی امنیتی ۹۵ کشور از پنج قاره جهان تهدید تروریسم را همچنان در رأس تهدیدات امنیتی جامعه جهانی عنوان و اظهار کرد: اگر چه قدرتمندترین گروه تروریستی یعنی داعش در طی دو سال اخیر روند رو به اضمحلالی داشته و اکثر مناطق تحت تصرف خود در عراق و بسیاری از مناطق تحت کنترل در سوریه را از دست داده است اما این به مفهوم کاهش تهدید تروریستی در جهان نیست.

وی با بیان اینکه شکل، ماهیت و جغرافیای تروریسم دچار تغییر و تحول خواهد شد به بهره گیری شبکه تروریسم از زیرساخت های ارتباطات جهانی برای جذب، سازماندهی، آموزش و هدایت عناصر تروریست در کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: توسعه ظرفیت های سایبری و استفاده از آن برای افزایش پراکنش و اثر گذاری فعالیت های تروریستی، تهدیدی بسیار خطرناک و نیازمند عزم جهانی برای محدودسازی و مقابله موثر با ابعاد و شیوه های نوین ان است.

شمخانی با اشاره به تاثیرگذاری شکست نظامی تروریسم بر تحول در شیوه ها، ماهیت و ابعاد اقدامات تروریستی افزود: تجارب چند ساله جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تهدیدات نظامی، امنیتی و سایبری تروریسم می تواند نقش مهمی در تکمیل برنامه های جهانی برای مقابله با تروریسم داشته باشد.

نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: جذب و هدایت عناصر تروریست و جنگجویان خارجی از طریق شبکه اینترنت توسط داعش و جبهه النصره، ارتباط مستقیمی با توسعه موقعیت این گروه ها وتسخیر سرزمین های مختلف درعراق و سوریه داشته است.

وی ادامه داد: هرگاه داعش موفق به پیشروی در تصرف مناطق بیشتری می شد، سیل عناصر جدیدی از تروریست ها برای پیوستن به داعش شکل می گرفت و متقابلا هرگاه این تغییرات به زیان داعش رقم می خورد، روند جذب کاهش و یا متوقف می شد لذا این تجربه به ما آموخت که اسطوره سازی از قدرت تروریستی داعش که فضای سایبری نقش اثرگذاری در آن داشته است باید سریع تر شکسته شود.

شمخانی تصریح کرد: ریشه کنی تفکر تروریستی مستلزم از بین بردن زمینه های آن و اصلاح تفکرات انحرافی و افراطی است. از یک سو باید کانون های تولید و ترویج و نشر تفکرات تروریستی را نشانه روی کنیم و آن را بخشکانیم و از سوی دیگر باید زمینه ها و عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیکی آن را از بین برده و راه بازگشت و اصلاح عناصر فریب خورده را ایجاد و تقویت نماییم.

نماینده مقام معظم رهبری وصول به یک درک مشترک و سیاست صحیح و جامع و همکاری دسته جمعی برای مقابله با پدیده تروریسم را حائز اهمیت دانست و تاکید کرد: این نشست فرصت مغتنمی برای تبادل تجربیات و ممانعت از ارائه آدرس ها و تحلیل های انحرافی توسط کشورهای حامی تروریسم است.

شمخانی خاطر نشان کرد: داعش به سیستم های پیشرفته ارتباطاتی بر بستر سایبری، سلاح های پیشرفته نظامی و سلاح های کشتار جمعی دست یافته است که این موضوع به دلیل رفتار دوگانه و چندگانه برخی دولت های بد سابقه در حمایت از گروه های تروریستی رخ داده است.

وی افزود: سلاح هایی که امروزه توسط داعش و النصره و جریان های تروریستی مرتبط با آن ها استفاده می شود، از سلاح های در اختیار ارتش سوریه و عراق پیشرفته تر است و این سلاح های اهدایی عمدتا توسط برخی قدرت ها به گروه هایی تحت عنوان معارضه معتدل ارائه شده و سپس به دیگر تروریست ها واگذار می شود.

شمخانی با اشاره به اینکه یک سازمان تروریستی بدون حمایت خارجی نمی تواند برای مدت طولانی دوام و حیات داشته باشد تاکید کرد: سازمان تروریستی نیاز به منابع تغذیه مالی، تجهیزاتی و تسلیحاتی، ارتباطاتی و تبلیغاتی و مسیر امن تردد و جذب نیرو دارد و متاسفانه برخی از دولت ها به صورت مستقیم و یا از طریق سازمان های پوششی، نیاز گروه های تروریستی را تامین م کنند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: برخی کشورها مدعی استقلال و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و مرزهای شناخته شده بین المللی هستند اما صحنه میدانی حکایت دیگری را روایت می کند و این اصول شناخته شده از سدی آنان به راحتی زیر پا گذاشته شده و واکنش متناسبی هم در سطح بین المللی دیده نمی شود.

شمخانی ورود مستشاری نظامی ایران به عراق در مبارزه با تروریسم را به درخواست دولت این کشور دانست و خاطر نشان کرد: همکاری مشترک ایران و ارتش روسیه در مبارزه با تروریسم در سوریه نیز به درخواست دولت این کشور صورت گرفته است و نتیجه آن وارد کردن خسارت سنگین به تروریست ها، جداسازی صف مسلحین سوری از گروه های تروریستی و برقراری آتش بس با آن ها بوده است و این مسیر ادامه خواهد داشت.

وی مداخله و تجاوز نظامی به شمال عراق و اشغال شمال و شرق و جنوب سوریه را با زیرپا گذاشتن اصول شناخته شده نظام بین الملل و تضعیف حاکمیت ملی این کشورها عنوان کرد گفت: نتایج تجاوز آمریکا و برخی از همپیمانانش به عراق و افغانستان و لیبی و اخیرا هم به یمن و سوریه، در معرض قضاوت شما مسئولان عالی امنیتی است.

وی با انتقاد از عملکرد ضعیف سازمان ملل برای حل بحران های منطقه، خواستار پایان دادن به سیاست های شکست خورده و خطرناک برخی دولت ها در سوریه، عراق، افغانستان و یمن شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: اگر راه حل سیاسی برای بحران های منطقه دنبال نشود و بر طبل جنگ کوبیده شود، حاکمیت های ملی تضعیف شوند و خلا حاکمیتی صورت می گیرد که طی آن بسترهای مناسبی برای فراخوانی هسته های خفته تروریستی به این مناطق، ایجاد می شود.

شمخانی با اشاره به اینکه بزرگ ترین مسئولیت ما، برقراری صلح و امنیت با پیشگیری و مقابله با هر نوع تهدیدی است که جان انسان ها و امنیت و ثبات کشورهایمان را نشانه رفته است تاکید کرد: ما همانطور که باید با تروریست ها بجنگیم، درقبال نجات افرادی که در دام ایدئولوژی شیطانی تروریست ها گرفتار شده اند هم مسئولیت داریم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: آنچه امروز در سیاست دولت عراق در آزادسازی موصل و یا در سیاست دولت سوریه در حلب مشاهده می شود رعایت اصل حداقل خسارت ممکن برای غیرنظامیان و وادارسازی مسلحین به آتش بس است و نه گرفتن تلفات بیشتر که نمونه هایی از حاکمیت ارزش های انسانی و دینی در مسیر مبارزه با تروریسم است.