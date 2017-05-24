۴۶۵ واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی راکد در گیلان احیا شدند

به گزارش خبرنگارمهر، محمد علی نجفی در نشست کارگروه رفع موانع تولید و اقتصاد مقاومتی که بعدازظهر چهارشنبه برگزارشد، اظهار کرد:۴۶۵ واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی با استفاده از تسهیلات رونق تولید در گیلان احیا شده و یا به بهره برداری رسیده اند.

وی با اشاره به سهم 600 میلیارد تومانی استان گیلان در پرداخت تسهیلات رونق تولید گفت: برای ادامه روند سال گذشته در سال جاری، باید برنامه ریزی ها به صورتی باشد که حجداقل تا 800 میلیارد تومان پرداخ تسهیلات انجام شود.

استاندار گیلان تحقق اقتصاد مقاومتی را از اهداف مهم دولت خواند و تأکید کرد: دبیرخانه کارگروه اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید باید مطالبات خود را در سازمان برنامه و بودجه و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با جدیت دنبال کند.

نجفی همچنین عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی گیلان را راضی کننده ندانست و گفت: این سازمان به همراه ادارات کل شیلات و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، باید پروژه های توسعه دریامحور را با تلاش مضاعف پیگیری کنند.