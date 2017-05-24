اولین مراسم روز بین الملل در دانشگاه امام خمینی (ره) برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، اولین مراسم گرامیداشت روز بین الملل با حضور میمانان داخلی و خارجی امروز چهارشنبه ۳ خرداد ماه در تالار اجتماعات دهخدا دانشکده علوم انسانی دانشگاه برگزار شد.
سید ابوالحسن نائینی در این مراسم گفت: امروز ۸ هزار و ۵۰۰ دانشجو در حال تحصیل در مقاطع مختلف کارشناسی، ارشد و دکتری دانشگاه بین المللی امام خمینی هستند.
وی افزود: تعداد هزار و ۲۵۰ نفر از دانشجویان این دانشگاه را دانشجویان غیرایرانی تشکیل میدهند که در حدود ۱۵ درصد ظرفیت دانشجویان را شامل میشوند که بر طبق اساسنامه باید در آینده نزدیک ۵۰ درصد دانشجویان دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) از میان دانشجویان غیرایرانی باشند از این رو باید تلاشها به این سمت گسیل شود.
رئیس دانشگاه تأکید کرد: باید زمینههای همکاری با کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه فراهم شود تا به این هدفگذاری برسیم.
وی بابیان اینکه دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) آمادگی همکاری با دیگر کشورها برای تبادل دانشجو را دارد، گفت: باید پتانسیل تبادل استاد، تبادل علم و فناوری با دیگر کشورها ایجاد شود تا دروازههای کشور به سوی بینالمللی شدن باز شود.
رئیس دانشگاه اعلام کرد: در خصوص ایجاد زمینه تبادل دانشجو و هیاتعلمی همچنین تعریف پروژههای تحقیقاتی براساس نیاز فعالیتهایی صورت گرفته که امید است بیشتر شود.
وی ادامه داد: شکوفایی بیشتر کشور در زمینه تبادل علمی و فرهنگی میسر است لذا باید به فرآیند بینالمللی شدن به ویژه در حوزه آموزش عالی کشور شتاب بیشتری داده شود.
نائینی در پایان با اشاره به اینکه دانشگاه امام خمینی(ره) تنها دانشگاه بینالمللی جمهوری اسلامی است، تصریح کرد: توانمندیهای این دانشگاه در عرصههای مختلف به گونهای است که میتوان دانشجویان بسیاری را به ویژه از کشورهای همسایه جذب کرد.
نظر شما