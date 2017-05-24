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۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۴۳

فرمانده انتظامی تنگستان خبر داد؛

توقیف ۸ دستگاه خودرو حامل کالای قاچاق در تنگستان

توقیف ۸ دستگاه خودرو حامل کالای قاچاق در تنگستان

بوشهر - فرمانده انتظامی شهرستان تنگستان از توقیف هشت دستگاه خودروی سواری وانت حامل کالای قاچاق در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ جوشن سهرابی گفت: با توجه به شیوه و شگرد قاچاق‌چیان در انتقال کالای قاچاق با خودروهای سبک سواری، وانت بار و نیسان بار از سواحل دلوار به سمت دو شهر گناوه و دیلم، با بکار گیری تعداد سه تیم عملیاتی از ماموران مجرب فرماندهی بخش دلوار ،پاسگاه چاه تلخ و یگان امداد شهرستان طرح توقیف خودرو های سبک شوتی در محور دلوار به سمت گناوه با انجام مراقبت های ویژه اجراء شد.

این مقام انتظامی اظهار داشت: تلاش همکاران منجر به توقیف هشت دستگاه خوردوی سواری و وانت حامل انواع بار قاچاق به ارزش ۸۰۰ میلیون ریال شد.  

سرهنگ سهرابی خاظرنشان کرد: در بررسی‌های انجام شده از وسایل نقلیه توقیفی انواع کالای قاچاق شامل نوشیدنی، یخچال فریزیر، ماشین لباسشویی و گردو کشف و در این ارتباط هشت نفر متهم دستگیر و در اختیار مرجع قضایی شدند.

کد مطلب 3987870

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