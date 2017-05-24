توقیف ۸ دستگاه خودرو حامل کالای قاچاق در تنگستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ جوشن سهرابی گفت: با توجه به شیوه و شگرد قاچاق‌چیان در انتقال کالای قاچاق با خودروهای سبک سواری، وانت بار و نیسان بار از سواحل دلوار به سمت دو شهر گناوه و دیلم، با بکار گیری تعداد سه تیم عملیاتی از ماموران مجرب فرماندهی بخش دلوار ،پاسگاه چاه تلخ و یگان امداد شهرستان طرح توقیف خودرو های سبک شوتی در محور دلوار به سمت گناوه با انجام مراقبت های ویژه اجراء شد.

این مقام انتظامی اظهار داشت: تلاش همکاران منجر به توقیف هشت دستگاه خوردوی سواری و وانت حامل انواع بار قاچاق به ارزش ۸۰۰ میلیون ریال شد.

سرهنگ سهرابی خاظرنشان کرد: در بررسی‌های انجام شده از وسایل نقلیه توقیفی انواع کالای قاچاق شامل نوشیدنی، یخچال فریزیر، ماشین لباسشویی و گردو کشف و در این ارتباط هشت نفر متهم دستگیر و در اختیار مرجع قضایی شدند.