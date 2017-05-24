آسمان استان بوشهر غبارآلود شد/ کاهش کیفیت هوا

کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر به خبرنگار مهر گفت: با توجه به بررسی نقشههای هواشناسی، از اواخر وقت امروز شرایط برای افزایش مجدد سرعت وزش باد شمال غربی بر روی دریا مهیا است و به سبب وزش باد، شاهد گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا هستیم.
پیام مساعدی اضافه کرد: آخرین تصاویر دریافتی از ماهواره هواشناسی نشاندهنده وجود توده غلیظی از گرد و غبار بر روی کشور عراق است که در حال پیشروی به سمت شمال خلیج فارس است.
وی بیان کرد: این پدیده مناطقی از استان بهویژه مناطق شمالی و مرکزی استان را تحت تاثیر قرار داده و آسمان استان طی ساعات آینده غبارآلود همراه با کاهش دید افقی و کیفیت هوا پیشبینی میشود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: با توجه به تداوم وزش باد شدید شمال غربی تا روز جمعه پیشبینی میشود از اواخر وقت امروز تا ظهر روز جمعه خلیج فارس مواج و طوفانی باشد.
وی تاکید کرد: بر همین اساس توصیه می شود طی این مدت از ترددهای دریایی غیر ضروری بویژه تردد شناورهای کوچک خودداری شود.
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