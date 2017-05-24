حمله شدید اللحن «ضاحی خلفان» به قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، ضاحی خلفان رئیس پلیس سابق دوبی حمله شدید اللحن به تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر کرد.

وی افزود: قطر، اخوان المسلمین و ایران را به عربستان، امارات، کویت و بحرین ترجیح می دهد که این فاجعه سیاسی است. آنچه در دوحه می گذرد انشقاق در جهان عرب است.

ضاحی خلفان با ادعای اینکه نشست ریاض سبب وحدت جهان عرب و اسلام شد، گفت: قطر امروز شکاف ایجاد کرد نه زمان مناسبی بود و نه اظهارات خوبی. خداوند آنها را هدایت کند.

وی در ادامه با ادعای اینکه عربستان جهان غرب و عرب و اسلام را قانع کرد، افزود: چرا قطر قانع نشد؟ عربستان، امارات، کویت و بحرین در اشتباه هستند و قطر در مسیر درست است؟ به جای اینکه به این کشورها بگویید در سیاست های خود تجدید نظر کنند شما ای اخوانی ها در سیاست های خود تجدید نظر کنید.