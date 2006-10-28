طرح افزايش ايمني جاده ها از هفته آينده اجرا مي شود

سردار محمد رويانيان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اجراي اين طرح 10 روز پيش طي توافقنامه اي ميان راهنمايي و رانندگي و نمايندگان شركت هاي بيمه دانا و ايران به امضا رسيد و قرار است از هفته آينده فاز نخست اين طرح در قالب اجراي آزمايشي در 3 محور پر تردد كشور آغاز شود.

وي گفت: محورهاي پر تردد در اجراي اين طرح محورهاي تهران - تبريز ، تهران - شيراز و تهران - مشهد است كه طي آن پاداشي براي به كارگيري نيروهاي شيفت استراحت پليس راه نيروي انتظامي در نظر گرفته خواهد شد.

رئيس راهنمايي و رانندگي ، مدت زمان اجراي آزمايشي اين طرح را تا پايان سال جاري بر شمرد و تصريح كرد: اميدواريم اجراي اين طرح به لحاظ افزايش ايمني جاده ها موفقيت آميز باشد تا در سال هاي بعد نيز شاهد تداوم اجراي آن در تمامي محورها باشيم.

به گزارش مهر ، طرح مذكور قرار است با مشاركت شركت هاي بيمه ايران و دانا و راهنمايي و رانندگي كشور به اجرا درآيد كه طي آن به جهت كاهش حوادث رانندگي درون شهري و برون شهري ، از محل بودجه خسارت ها و هزينه هاي سرمايه گذاري شركت هاي بيمه اي مذكور ، مبلغي متناسب با صرفه جويي هاي حاصل از اجراي اين طرح به راهنمايي و رانندگي براي تامين امكانات و تجهيزات مورد نياز و نيز پاداش به ماموران نيروي انتظامي پرداخت شود.