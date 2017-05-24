  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۳۷

وزرای امور خارجه چین و روسیه با یکدیگر دیدار می کنند

وزرای امور خارجه چین و روسیه با یکدیگر دیدار می کنند

وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که قرار است وزرای امور خارجه روسیه و چین با یکدیگر دیدار کنند و در خصوص مسائل بین المللی و منطقه ای گفتگو کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه فردا با «وانگ ئی» وزیر امور خارجه چین در مسکو دیدار خواهد کرد.

وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: بنا به دعوت وزیر امور خارجه روسیه، ۲۵ و ۲۶ می (۴ و ۵ خرداد) وزیر امور خارجه چین به مسکو خواهد آمد.

قرار است در چارچوب این سفر، مذاکراتی در خصوص همکاری های دو جانبه چین و روسیه در امور بین المللی که یکی از مهم ترین زمینه های همکاری استراتژیک این دو کشور است، صورت بگیرد.

همچنین برنامه ریزی شده است تا لاوروف در خصوص مشکلات جهانی و منطقه ای شامل اوضاع کره شمالی، شرایط خاورمیانه و آفریقای شمالی و همچنین افغانستان، بحث و تبادل نظر کنند.

در این بیانیه گفته شده است که وزرای امور خارجه روسیه و چین بنا دارند تا مقدمات دیدار رؤسای جمهوری دو کشور را فراهم کنند. 

کد مطلب 3987938

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها