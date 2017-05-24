وزرای امور خارجه چین و روسیه با یکدیگر دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه فردا با «وانگ ئی» وزیر امور خارجه چین در مسکو دیدار خواهد کرد.

وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: بنا به دعوت وزیر امور خارجه روسیه، ۲۵ و ۲۶ می (۴ و ۵ خرداد) وزیر امور خارجه چین به مسکو خواهد آمد.

قرار است در چارچوب این سفر، مذاکراتی در خصوص همکاری های دو جانبه چین و روسیه در امور بین المللی که یکی از مهم ترین زمینه های همکاری استراتژیک این دو کشور است، صورت بگیرد.

همچنین برنامه ریزی شده است تا لاوروف در خصوص مشکلات جهانی و منطقه ای شامل اوضاع کره شمالی، شرایط خاورمیانه و آفریقای شمالی و همچنین افغانستان، بحث و تبادل نظر کنند.

در این بیانیه گفته شده است که وزرای امور خارجه روسیه و چین بنا دارند تا مقدمات دیدار رؤسای جمهوری دو کشور را فراهم کنند.