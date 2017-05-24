۴۰ درصد ایرانی ها گرفتار اختلالات عضلانی و اسکلتی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدعلی محسنی بندپی روز چهارشنبه در حاشیه نخستین گنگره بین المللی و بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران در سالن همایش هتل المپیک با اشاره به اینکه اختلالات عضلانی و اسکلتی شامل دردهای کمر، گردن لگن، زانو و شانه هستند، افزود: کمر درد بالاترین شیوع را در بین این اختلالات دارد و بعد از آن دردهای گردن قرار دارد.

وی به انجام تحقیق و بررسی در بین معلمان در مورد کمردرد اشاره کرد و افزود: براساس این تحقیق که در کشور انجام شد نزدیک به ۴۰ درصد معلمان از درد کمر رنج می بردند.

محسنی بندپی به ایستادن پلیس های جوان از ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر در محل خدمت خود اشاره کرد و گفت: عملا هیچ کدام از مفاصل آنان برای ایستادن طولانی آماده نیستند و ممکن است این افراد مدتی را تحمل کند ولی پس از آن یک روند وحشناک از اختلالات عضلانی و اسکلتی در آنان آغاز می شود.

رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران اظهار کرد: این وضعیت در بین آرایشگران، داندانپزشکان، جراحان و زنان خانه دار هم وجود دارد. این افراد باید براساس شغل خودشان توانمندی های لازم را کسب کنند.

وی در ادامه به دردهای گردنی اشاره کرد و افزود: اگر سر تا ۶۰ درجه خم شد تا ۱۶ برابر وزن آن به دیسک های بین مهرهای گردن فشار وارد می شود و این فشار به دیسک ها آسیب می زند و در نتیجه شاهد شروع درد در این ناحیه هستیم.

محسنی بندپی با اشاره به اینکه اغلب بازیهای کودکان رایانه ای شده است، گفت: فشاری که به واسطه بازی های رایانه ای به کودکان وارد می شود بیش از توان آنان است و این موضوع سبب آسیب رساندن به این افراد می شود.

وی ادامه داد: برای رفع این معضل دو راهکار در پیش داریم که یا کودکان را از بازی های رایانه ای دور کنیم که عملا امکان ناپذیر است یا آگاهی های خانواده ها را افزایش دهیم که هم بدانند که کودکان شان چقدر از این تکنولوژی ها استفاده کنند و هم شرایط را برای تقویت عضلات آنان فراهم کنند.

نخستین گنگره بین المللی و بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران تا پنجم خرداد ۹۶ در محل هتل المپیک تهران در حال برگزاری است.