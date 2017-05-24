جمع آوری ۲۱میلیاردتومان صدقه درخراسان رضوی/اطعام ۴۵۰ هزار مددجو

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مسعودیان راد ظهر چهارشنبه در نشست خبری تشریح برنامه‌ها و فعالیت‌های ماه مبارک رمضان که در کمیته امداد خراسان رضوی برگزار شد اظهار کرد: جامعه ما باید از فضای معنوی رمضان به منظور شکوفا کردن روح اخوت بهره بگیرد و کمیته امداد امام خمینی (ره) در این مسیر پیشگام خواهد بود.

وی با بیان اینکه خداوند در قرآن خود را با صفت کسی که اطعام کرده معرفی کرده است افزود: فلسفه رمضان در دو مسئله دست در دست خداوند دادن و دست ایتام را گرفتن خلاصه می‌شود که این دو مورد باید توام با هم باشند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی خراسان رضوی با بیان اینکه در ماه رمضان فعالیت‌های امداد دو چندان می‌شود و از ظرفیت‌های دستگاه‌های مختلف استفاده می‌کنیم تصریح کرد: اطعام مساکین و تکریم ایتام در این ایام مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته حدود ۴۵۰ هزار نفر را در ماه رمضان اطعام داده‌ایم ادامه داد: مشارکت‌های مردمی در این راستا بسیار تاثیر گذار است و امسال در مناطق زلزله زده نیزکه نیاز به توجه بیشتری دارند چند شب برنامه‌های ویژه‌ای را در نظر گرفته‌ایم.

مسعودیان راد با اشاره به جمع آوری ذکات فطره گفت:سال گذشته توانستیم بخشی از فطریه را که مبلغ بالایی بود را طی مدت دوازده ساعت در بین مددجویان با اولویت خانواده‌هایی که دارای بیمار صعب‌العلاج بودند توزیع کردیم.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی با اشاره به اینکه ۳۹۱ هزار نفر در استان تحت پوشش کمیته امداد هستند گفت: در سال گذشته ۹۷۰ میلیارد ریال در تمام سرفصل ها هزینه شد که یکی از این سرفصل‌ها در غالب اطعام در ماه رمضان بالغ بر ۳۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال بود.

مسعودیان راد از پوشش ۱۳ هزار و ۵۰۰ یتیم تحت پوشش کمیته خبر داد و تاکید کرد: فرزندان قشر آسیب پذیر که دچار مشکلاتی مثل بیماری سرپرست خانوار شده‌اند و خانواده‌هایی که به دلیل طلاق تحت پوشش ما هستند تعداد قابل توجهی از این افراد را تشکیل می دهند.

وی با اشاره به اینکه ۲۴ هزار یتیم در خراسان رضوی تحت پوشش کمیته امداد هستند بیان کرد: این تعداد حدود ۷۶ هزار حامی دارند و به دنبال جلب مشارکت بیشتر حامیان برای رفع مشکل مسکن و اشتغال ایتام هستیم.

وی ابراز کرد: چهار هزار خانوار اجاره‌نشین داریم که ۵۰ درصد در مشهد هستند و افرادی هم وجود دارند که در منازل نامناسب زندگی می‌کنند و با احتساب آن‌ها حدود ۲۰ هزار خانوار در خراسان رضوی به مسکن نیاز دارند.

مسعودیان راد خاطر نشان کرد: در سال گذشته درآمد صندوق‌های صدقات خراسان رضوی بیش از ۲۱ میلیارد تومان بوده است و در نظر داریم صندوق‌های صدقات الکترونیکی از جایگزین صندوق های معمولی نماییم.

وی در پایان در رابطه با راه‌های کمک‌های مردمی در ماه رمضان گفت: شماره‌گیری کد #۰۵۱*۸۸۷۷* شماره حساب ۰۱۰۲۲۴۴۰۶۰۰۰ و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۱۱۱۱۱ از راه‌های کمک‌های مردمی در این ماه هستند.