حضور بیش از ۳ دهه آیت الله جوادی آملی در دماوند باعث افتخار است

حجت الاسلام والمسلمین کاظم فتاح دماوندی، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقامت تابستانه آیت الله عبادالله جوادی آملی، از مراجع تقلید در شهرستان دماوند، اظهار داشت: آیت الله جوادی آملی بیش از ۳ دهه است که با حضور خود در شهرستان دماوند، این شهرستان را نورانی می کنند.

وی افزود: این حضور باعث افتخار دماوند است، این که یک مرجع تقلید در دیار ولایی دماوند حضور یابد و با حضور خود به این شهرستان برکت دهد باعث خرسندی است، این حضور معنویت خاصی به دماوند خواهد بخشید.

امام جمعه دماوند اضافه کرد: این مرجع تقلید جهان تشیع تا پایان سال نمازهای یومیه را در مسجد قائم آل محمد (عج) احمدآباد اقامه خواهند کرد.

بر اساس این گزارش اقامه نماز عید سعید فطر، اقامه نمازهای ظهر و عصر و مغرب و عشاء و نیز برگزاری کلاس های درس اخلاق و اصول فقه از برنامه های سفر آیت الله جوادی آملی به دماوند است.