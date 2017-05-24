سالانه ۳ هزار مگاوات کمبود انرژی برق داریم که بایدمدیریت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیعد بهادیوند چگینی روز چهارشنبه در همایش مدیریت مصرف برق ویژه ادارات وابسته به وزارت نیرو که در سالن شرکت توزیع نیروی برق استان برگزار شد اظهارداشت:خوشبختانه با استفاده از نیروهای متعهد و کارآمد در تامین برق مورد نیاز بخش های صنعت، کشاورزی، خدمات، خانگی و عمومی هیچ مشکلی نداریم و با پایداری شبکه نیازها تامین شده است.

وی افزود:در انتخابات این دوره با اجرای طرح صندوق الکترونیک مسئولینت سنگینی بردوش همکاران ما در شرکت برق گذاشته شد و خوشبختانه بدون هیچ وقفه ای درتامین برق توانستیم باسربلندی این تجربه را نیز پشت سر بگذاریم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین بیان کرد: از آنجا که انرژی برق ذخیره نمی شود باید بتوانیم بین تقاضا و تولید هماهنگی لازم ایجاد کنیم تا مشکلی در روند تولید و اقتصاد و فعالیت های روزمره ایجاد نشود.

وی گفت: در سال گذشته پیک بار در میزان ۷۲۰ مگاوات ثابت نگهداشته شد و امسال هم تصمیم داریم در همان میزان وضعیت را حفظ کنیم اما نیازمند مشارکت و همراهی مشترکان هستیم.

بهادیوند چگینی یادآورشد: در طول سال حدود ۲۰۰ ساعت کمبود انرژی برق داریم که معادل ۳ هزار مگاوات است که تامین آن هزینه سنگینی دارد.

وی اضافه کرد:تامین این میزان انرژی معادل ساخت نیروگاهی ۱.۵ برابر نیروگاه شهید رجایی است که حدود ۵ سال زمان و صدها میلیارد تومان اعتبار لازم دارد اما تنها با ۱۰ درصد صرفه جویی و همکاری در مدیریت مصرف در اوج بار می توانیم این وضعیت را مدیریت کنیم.

بسیج ظرفیت ارزشمندی برای اجرای طرح های مدیریت مصرف است

بهادیوند چگینی اظهارداشت: بسیج به عنوان نیرویی مردمی ظرفیت بسیار زیادی دارد که می تواند در فرهنگ سازی و اصلاح الگوی مصرف با شرکت توزیع نیروی برق همکاری کند.

وی اضافه کرد: از بسیجیان انتظار داریم ابتدا خود وراعات کننده مصرف برق باشند و سپس دیگران را به اصلاح الگوی مصرف انرژی تشویق کنند.