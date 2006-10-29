كنسرت گروه مستان در تالار وحدت

سرپرست و خواننده گروه موسيقي "مستان" ضمن بيان اين مطلب به خبرنگار مهر گفت : گروه موسيقي مستان در اين اجرا با انگيزه اي بيشتر به ارائه برنامه موسيقي مي پردازد.

اين خواننده در ادامه به تغييراتي كه دراجراي كنسرت ايجاد شده است اشاره كرد وگفت: در اجراي اين كنسرت سعي كرديم شيوه اي تازه از اجرا را در تصنيف ها داشته باشيم به همين دليل كنسرت را "جدال عقل وعشق" ناميديم كه در دوبخش قطعاتي را اجرا مي كنيم.

جعفرزاده در پايان به اعضاي گروه اشاره كرد وگفت:"نويد دهقان" كمانچه،"اسفنديار شاه مير"دف،"رهام سبحاني" تار،" شهاب سحاب" تنبك ، "سيد مرتضي الهي نيا" رباب ،"امير خوشبختي" عود،"محمود آذر شب" كمانچه آلتو و"حميد داورزني" كوزه مي نوازند.