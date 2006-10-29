  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۷ آبان ۱۳۸۵، ۱۵:۵۰

كنسرت گروه مستان در تالار وحدت

گروه موسيقي"مستان" به سرپرستي "سعيد جعفرزاده" هفتم و هشتم آبان ماه در تالار وحدت كنسرت برگزار مي كند.

 سرپرست و خواننده گروه موسيقي "مستان" ضمن بيان اين مطلب به خبرنگار مهر گفت : گروه موسيقي مستان در اين اجرا با انگيزه اي بيشتر به ارائه برنامه موسيقي مي پردازد.

اين خواننده در ادامه به تغييراتي كه دراجراي كنسرت ايجاد شده است اشاره كرد وگفت: در اجراي اين كنسرت سعي كرديم شيوه اي تازه از اجرا را در تصنيف ها داشته باشيم به همين دليل كنسرت را "جدال عقل وعشق" ناميديم كه در دوبخش قطعاتي را اجرا مي كنيم.

جعفرزاده در پايان به اعضاي گروه اشاره كرد وگفت:"نويد دهقان" كمانچه،"اسفنديار شاه مير"دف،"رهام سبحاني" تار،" شهاب سحاب" تنبك ، "سيد مرتضي الهي نيا" رباب ،"امير خوشبختي" عود،"محمود آذر شب" كمانچه آلتو و"حميد داورزني" كوزه مي نوازند. 

 

   

 

کد خبر 398817

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها