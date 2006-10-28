كرزاي كشتار غير نظاميان افغان توسط ناتو را محكوم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اينديپندنت ، به نظر مي رسد برخي از افرادي كه روز سه شنبه كشته شدند؛ آوارگاني بودند كه در يك اردوگاه زندگي مي كردند و از فقيرترين شهروندان افغاني بودند.

حامد كرزاي در يك كنفرانس مطبوعاتي در كابل گفت كه سه خانه هم در جريان اين حمله تخريب و اكثر افراد اين خانواده ها كشته شده اند.

از سوي ديگر ، روز گذشته 14 غيرنظامي در حادثه جداگانه اي در استان " اوروزگان" افغانستان كشته شدند.

دو هفته پيش نيز،20 تن درحملات هوايي نيروهاي ايساف دراستانهاي قندهار و هلمند كشته شدند؛ كشتار غيرنظاميان در حملات نيروهاي خارجي در افغانستان نگراني هايي را به وجود آورده است .

حامد كرزاي رئيس جمهوري افغانستان روز گذشته بار ديگر از نيروهاي خارجي خواست كه مراقب باشند و با نيروهاي محلي هماهنگي بهتري را به عمل آورند.

كرزاي امروز با ژنرال جيمزجونز فرمانده ناتو دركاخ رياست جمهوري افغانستان ديدار كرد و احتمال مي رود كه در اين ديدار درباره تلفات غيرنظاميان در حملات ناتو در اين كشور گفتگو شود.