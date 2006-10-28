  1. بین الملل
  2. سایر
۶ آبان ۱۳۸۵، ۱۴:۱۱

كرزاي كشتار غير نظاميان افغان توسط ناتو را محكوم كرد

كرزاي كشتار غير نظاميان افغان توسط ناتو را محكوم كرد

حامد كرزاي رئيس جمهوري افغانستان كشتار بيش از 85 غيرنظامي را در عمليات ناتو عليه طالبان محكوم كرده است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اينديپندنت ، به نظر مي رسد برخي از افرادي كه روز سه شنبه كشته شدند؛ آوارگاني بودند كه در يك اردوگاه زندگي مي كردند و از فقيرترين شهروندان افغاني بودند.

حامد كرزاي در يك كنفرانس مطبوعاتي در كابل گفت كه سه خانه هم در جريان اين حمله تخريب و اكثر افراد اين خانواده ها كشته شده اند.

از سوي ديگر ، روز گذشته 14 غيرنظامي در حادثه جداگانه اي در استان " اوروزگان" افغانستان كشته شدند.

دو هفته پيش نيز،20 تن درحملات هوايي نيروهاي ايساف دراستانهاي قندهار و هلمند كشته شدند؛ كشتار غيرنظاميان در حملات نيروهاي خارجي در افغانستان نگراني هايي را به وجود آورده است .

حامد كرزاي رئيس جمهوري  افغانستان روز گذشته بار ديگر از نيروهاي خارجي خواست كه مراقب  باشند و با نيروهاي محلي هماهنگي بهتري را به عمل آورند.

كرزاي  امروز با ژنرال جيمزجونز فرمانده ناتو دركاخ رياست جمهوري افغانستان ديدار كرد و احتمال مي رود كه در اين ديدار درباره تلفات غيرنظاميان در حملات ناتو در اين كشور گفتگو شود.

کد خبر 398818

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها