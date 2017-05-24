جان کری: اکنون زمان مناسبی برای طرح لایحه علیه ایران نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در یک پیام توئیتری نوشت: «فردا [پنج شنبه] کمیته روابط خارجی مجلس سنا لایحه ایران را بررسی می کند. یک تصمیم بزرگ. من به [این] حق قانونی کمیته روابط خارجی سنا احترام می گذارم. من ۲۸ سال عضو این کمیته بودم».

در ادامه این پیام توئیتری آمده است: «کمیته روابط خارجی مجلس سنا طی سالهای گذشته مشارکت سازنده ای داشته است، هم در [وضع] تحریمها و هم در بررسی و تحقیقات اساسی پیرامون موضوع هسته ای ایران».

جان کری در یک پیام توئیتری دیگر با استقبال از بحث و مناظره اعضای سنا در مورد «برنامه جامع اقدام مشترک»- برجام- به دوستان و همکاران سابق خود توصیه کرد که «با احتیاط گام بردارند».

وزیر امور خارجه پیشین آمریکا با اشاره به انتخاب مجدد حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران، اعلام کرد که «احتمالِ برداشت غلط بسیار بالاست. اکنون، زمان [مناسبی] برای طرح یک لایحه علیه ایران نیست».

وی در ادامه می افزاید: «در حال حاضر ابزارهای بسیاری برای افزایش فشارها [بر تهران] در اختیار ماست. لازم است که ما خطرات علیه برجام را بسنجیم و درنظر داشته باشیم. ما همچنین باید به پیامدهای رویارویی بدون گفتگو توجه کنیم».

جان کری در یک پیام توئیتری دیگر گفت که «هرگونه اقدام باید با همکاری/ مشورت متحدان اروپایی واشنگتن که [متحدانی] ضروری بوده و هستند، سنجیده شود».