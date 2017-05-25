مصر ۲۱ پایگاه اینترنتی از جمله پایگاه های قطری را مسدود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، یک منبع امنیتی بلندپایه مصری از مسدود شدن ۲۱ پایگاه اینترنتی از جمله پایگاه های قطری در این کشور به دلیل محتوای حمایت از تروریسم و افراط گرایی و نشر اکاذیب خبر داد.

این منبع افزود که مهمترین پایگاه های مذکور که مسدود شده اند پایگاه شبکه الجزیره و همچنین پایگاه های مصر العربیه، عربی ۲۱، الشعب و شبکه الشرق است.

پایگاه اینترنتی روزنامه «سبق» عربستان پیش از این اعلام کرده بود که مراجع مربوط در این کشور پایگاه های اینترنتی تمام روزنامه های قطری و پایگاه شبکه الجزیره را مسدود کرده اند.

همچنین یک منبع در وزارت امور خارجه امارات از مسدود شدن تمام پایگاه های رسانه ای قطری خبر داده بود.

مسدود شدن پایگاه های قطری در عربستان و امارات پس از آن صورت گرفت که خبرگزاری قطری «قنا» روز سه شنبه اظهاراتی منسوب به شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر را پیرامون موضوعات حساسس منطقه که طی آن از برخی سیاست های کشورهای حوزه خلیج قارس و مصر انتقاد شده بود منتشر کرد.

این در حالی است که خبرگزاری قطر بعدا صحت این اظهارات را تکذیب کرده و اعلام نمود پایگاه آن مورد هک واقع شده است.

رسانه‌های عربی بامداد روز چهارشنبه اظهاراتی را به نقل از «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر درباره ایران، رژیم صهیونیستی و آمریکا منتشر کردند. با این وجود خبرگزاری قطر ساعاتی بعد این اظهارات را تکذیب کرد و اعلام کرد که انتساب آن به امیر قطر درست نیست.

اخبار منتشر شده در رسانه‌های عربی زبان از جمله «العربیه»، شبکه «اسکای نیوز عربی»، «روسیا الیوم» و چند مورد دیگر از این امر حکایت داشت که امیر قطر در اظهارات خود تأکید کرده است: «ایران یک قدرت اسلامی است و هیچ عقلانیتی در دشمنی با ایران وجود ندارد».

تمیم بن حمد آل ثانی همچنین گفت:‌ «ایران یک قدرت اصلی برای حفظ ثبات در منطقه است».