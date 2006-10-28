به گزارش خبرنگار مهر، داوود دانش جعفري در حاشيه مراسم واگذاري رسمي سهام عدالت درخصوص طرح دولت براي هدفمند كردن يارانه ها گفت: بحث هاي راهبردي در شوراي راهبردي رياست جمهوري انجام شده و كليات بحث، ساماندهي يارانه هايي است كه درحال حاضر توسط دولت ارايه مي شود.

وي با بيان اينكه اين ساماندهي در راستاي تحول كل اقتصاد كشور صورت گرفته است افزود: اين ساماندهي جهت گيري هاي خاصي دارد كه به نوعي با سياست هاي كلي اصل 44 ارتباط پيدا مي كند.

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه بحث هاي مقدماتي اين اقدام حدود 2 هفته پيش انجام شده است تصريح كرد: در اين ارتباط يك سري سوال توسط رئيس جمهور و ساير اعضاء مطرح و قرار بر اين شد كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ظرف چند ماه آينده اين سوالات را مورد مطالعه قرار داده و بحث ادامه پيدا كند.

وي اضافه كرد:چنانچه اين بحث ها به نتيجه برسد شاهد تحول اساسي ديگري دراقتصاد كشورخواهيم بود.

وي در خصوص بورس هاي كالايي گفت: طبق قانون جديد بورس، هر بورسي كه در كشور تشكيل مي شود بايد حالت خصوصي داشته باشد و انتخاباتي كه اخيرا در بورس تهران انجام شد ناشي از چنين تغيير ساختاري بود.

وي با اشاره به وضعيت سازمان بورس در گذشته كه وظايف حاكميت و سياست گذاري و عملياتي را انجام مي داد تصريح كرد: در قانون جديد بورس اين دو وظيفه از يكديگر تفكيك شده است به نحوي كه درحال حاضر سازمان بورس ما فقط داراي وظيفه سياست گذاري واعمال حاكميت است.

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه صاحبان شركت بورس تهران بخش خصوصي مي باشند افزود: كارگزاران نهادهاي مالي و خود مردم سهامدار اين بورس هستد.

وي در بيان ويژگي قانون جديد بورس گفت: هر شركت بورسي اعم از بورس اوراق بهادار يا كالايي كه در كشور تشكيل مي شود بايد داراي مالك خصوصي باشند و دولت حق انجام هيچ گونه كاري را دراين زمينه ندارد.

دانش جعفري با اشاره به وضعيت برخي از بورس هاي كالايي غير سود آور در گذشته اظهار داشت: بورس كشاورزي از اين موارد بود و به دليل اينكه كالاي محدودي را مورد مبادله قرار مي داد تمام كالاهاي كشاورزي در آن مبادله نمي شد.

به گفته وي در تمام دنيا مرسوم است كه بورس هاي كالايي مي توانند انواع كالا ها را مورد مبادله قرار دهند، بنابراين تحت اين شرايط بورس فلزات كالاهاي كشاورزي فرآورده هاي نفتي را نيز مي توانند عرضه كنند و البته اين به معنا نيست كه بورس مستقل كشاورزي نخواهيم داشت.

وزير اموراقتصادي و دارايي ادامه داد: ممكن است يك مجموعه خصوصي ايجاد شود و ادعاي سود آوري كردن و توسعه فعاليت هاي بورس كشاورزي را داشته باشند كه مورد استقبال ما قرار خواهد گرفت.

وي خاطر نشان كرد: در عين حال اين امكان نيز فراهم شده كه اگر يك بورس كالايي در جايي ايجاد شد بتواند انواع كالاها را نيز در آنجا مورد مبادله قرار دهد.

دانش جعفري همچنين از انجام مراحل نهايي بورس نفت دركيش كه قبلا به عنوان يك بورس مستقل مورد تصويب قرار گرفته بود خبر داد و افزود: اساسنامه اين بورس تصويب شده و در پي طراحي فرآيند هاي اجرايي آن هستيم كه در اين خصوص مبادله اطلاعات با برخي از بورس هاي ساير كشورها را نيز آغاز كرده ايم.

وي با بيان اينكه در پي اجراي بورس نفت در منطقه خليج فارس هستيم تصريح كرد: در ابتدا قرار است معاملات نفتي كه به صورت كالايي درگذشته با يك روش خاص در نفت دنبال مي شود درچارچوب بورس مورد معامله قرار گيرد.

وي در خصوص كميته قيمت گذاري سهام هاي قابل واگذاري گفت : قيمت گذاري سهام از چهار چوب هايي است كه از گذشته در سازمان خصوصي سازي وجود داشته است.

به گفته وزير امور اقتصادي و دارائي وزراي 7 وزارتخانه دراين كميته عضو هستند و رياست اين مجموعه با وزير اقتصاد است.

وزير اقتصاد با بيان اينكه تمام موارد قابل واگذاري بايد به تصويب دولت برسد افزود: اسامي سهامي كه بايد از دولت جداو واگذار شود نيز بايد به تصويب دولت برسد.

دانش جعفري گفت: در حال حاضر مشكلي براي قيمت گذاري وجود ندارد اما در ارتباط با سهام عدالت به دليل ويژگي هاي خاص آن چارچوب جديدي را طراحي كرديم تا اين كار به سرعت قابل انجام باشد و اين چارچوب به تصويب دولت رسيد.

وي با تاكيد براينكه سهامي كه امروز واگذار شد به تصويب دولت نيز رسيده است افزود: سهامي كه در بورس عرضه خواهد شد نيز به قيمت بورس واگذار مي شود.

وزير اقتصاد درخصوص زمان انجام واگذاري نيز گفت : هيچ سهمي را واگذار نمي كنيم مگر اينكه به بورس رفته باشد.

وي بيان كرد: محدوديتي كه در حال حاضر براي ما وجود دارد آماده سازي شركت ها براي رفتن به بورس است ممكن است بسياري از شركتهاي دولتي زيان ده باشند بسياري از آنها ممكن است حالت شركتي نداشته باشند و لازم است اينها ابتدا شركت شوند و از حالت زيان دهي به سود آوري تغيير وضعيت دهند.

دانش جعفري با بيان اينكه بورس شركت هاي زيان ده را نمي پذيرد گفت: بايد شركت ها را آماده حضور در بورس كنيم و پس از كسب اين آمادگي مرحله واگذاري شروع مي شود.

وي در خصوص تفاوت دو دهك اول مشمولان واگذاري سهام عدالت با ساير دهك ها نيز اظهار داشت : طبق دستور مقام معظم رهبري دو دهك اول چون فقير هستند سهام را با 50 درصد تخفيف دريافت مي كنند و ساير دهك ها به قيمت بورس سهام دريافت مي كنند.

وزير اقتصاد تنها امتيازاين گروه ها را دريافت قسطي سهام ها دانست و افزود: رئيس جمهوري فرمودند ما در تلاشيم از مقام معظم رهبري اجازه بگيريم كه برخي از اقشار مشمولان طرح كه ممكن است جزو دو دهك نباشند را به درون طرح بياوريم.

وي دراين راستا به اسامي گروه هايي چون بازنشستگان، پرستاران، معلمان و كارمنداني كه درآمدشان از يك حد كمتر است اشاره كرد و گفت: اگر اين اتفاق بيفتد دهك دوم دراين چارچوب طراحي خواهد شد.

وزير اقتصاد ادامه داد: به همين ترتيب دهك هاي بعدي نيز وجود دارند كه به ترتيب اعلام خواهند شد.

دانش جعفري ميزان سهام قابل واگذاري براي هر نفر را نيز دوميليون تومان ذكر كرد و اظهار داشت: اينكه در سه مرحله چقدر واگذار كنيم بستگي به موجودي سهام آماده واگذاري دارد.

وي گفت: اگر امروز 10 هزار ميليارد تومان سهام آماده بود شايد به مشمولان مرحله اول به جاي 500 هزار تومان مي توانستيم تا دوميليون تومان سهم واگذار كنيم.