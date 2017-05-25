آتش سوزی در جنگل های ایلام/۳ هکتار جنگل در آتش سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، قصه آتش سوزی در جنگل های ایلام تابستان هر سال تکرار می شود و متاسفانه دیروز در همین روزهای نخستین فصل تابستان سه هکتار از جنگل های کبیرکوه واقع در شهرستان آبدانان در آتش سوخت.

سید قدرت نوروزی مسئول اداره منابع طبیعی شهرستان آبدانان با تایید این خبر اظهار داشت: سخت گذر بودن مسیر آتش سوزی از مهمترین عامل در تاخیر حضور نیروهای امدادی و مهار آتش بوده است.

یکی از مهمترین علت های آتش سوزی در سطج جنگل های ایلام آتش زدن زمین کشاورزی توسط کشاورزان است که متاسفانه این معضل هر سال بیشتر می شود، روز گذشته حدود ۳۰ هکتار از مزارع روستای بره بیجه بخش موسیان در شهرستان دهلران که محصول آن قبلا برداشت شده بود در آتش سوخت.

استان ایلام دارای ۶۴۰ هزار هکتار جنگل است که سال های گذشته آتش سوزی های گسترده در جنگل های استان به وقوع پیوست و امسال مسئولان تمهیدات بیشتری برای جلوگیری از آتش اتخاذ کرده اند.

مازیار سلیمان نژاد مدیر کل محیط زیست استان ایلام در این ارتباط به خبرنگار مهر اظهار داشت: طی چهار سال اخیر ۸۲ مورد آتش سوزی در مناطق حفاظت شده استان ایلام رخ داده که ۷۱۲ هکتار جنگل در این آتش سوزی از بین رفته است.

وی با اشاره به اینکه کاهش آتش سوزی در سطح جنگل های استان با فرهنگ سازی، کمک مردم و دستگاه های اجرایی و تجهیزات به دست امده است، گفت: امسال نیز برای تابستان تمامی تمهیدات برای پیشگیری از بروز آتش در مناطق حفاظت شده استان به انجام شده است.

دو سامانه شبانه روزی ۱۵۰۴ و ۱۵۴۰ مربوط به ادارات کل منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست آماده دریافت گزارش های مردمی در خصوص تخلف های زیست محیطی و وقوع هرگونه آتش سوزی در عرصه های طبیعی استان ایلام است.