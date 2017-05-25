استاندار کرمان از روند پیشرفت پروژه های بام کرمان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی صبح پنجشنبه به همراه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، شهردار کرمان و جمعی از مدیران اجرایی استان، روند پیشرفت پروژه های بام کرمان و تله کابین مجموعه تفریحی قائم شهر کرمان را از نزدیک بررسی کرد.

در این بازدید شهردار کرمان از پیشرفت ۸۰ درصدی تله‌کابین قائم خبر داد و اظهار داشت: نصب پایه‌ها و تجهیزات قسمت پایین تله‌کابین کرمان انجام شده است.

علی بابایی ادامه داد: تاسیسات جدید برای احداث تله‌کابین کرمان نیز به دست ما رسیده است و ان‌شاءالله این تله‌کابین تا مهرماه سال جاری آماده بهره‌برداری می‌شود.

شهردار کرمان اضافه کرد: عملیات احداث جاده دسترسی به تله‌کابین کرمان نیز در حال انجام است و این جاده نیز همزمان با تله‌کابین به بهره‌برداری می‌رسد.

مجموعه تفریحی قائم در زمینی به مساحت ۲۵۰ هکتار می تواند محل جذب گردشگران باشد و پیش بینی شده شهرداری کرمان با اجرای پروژه هایی از قبیل بام کرمان و تله کابین، فضای سبز را در مجموعه مذکور توسعه دهد.

مسیر دسترسی به بام کرمان با عرض هشت متر، طول یک هزار و ۷۵۰ متر و با شیب مناسب در حال اجراست که تاکنون ۸۰ درصد پیشرفت داشته است.

تاکنون ۲۴ میلیارد تومان هزینه تجهیزات تله کابین انجام و در محل اجرای پروژه دپو شده که پس از بازگشایی مسیر دسترسی به بام کرمان این تجهیزات کامل نصب خواهد شد.

تاکنون عملیات مونتاژ شش پایه تله کابین در محل اجرای پروژه انجام و پس از بازگشایی مسیر دسترسی به بام کرمان، دو پایه باقی مانده نصب و این پروژه تا پایان سال جاری آماده بهره برداری و استفاده شهروندان است.

طرح مقدماتی پروژه احداث هتل بام کرمان نیز تهیه و پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵، با سرمایه گذاری بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی احداث و در کنار آن طرح های خدمات گردشگری و خدمات جانبی دیگری چون فضای سبز، رصدخانه و سردخانه اجرا می شود.

با همت استاندار کرمان، توافقنامه ۷۵ هزار میلیارد تومان پروژه با مشارکت بخش خصوصی در استان کرمان به امضا رسیده که دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از این رقم، در حوزه شهرداری کرمان است.