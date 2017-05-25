انجام۸۲۰هزارهکتار جنگلکاری طی برنامه ششم/پرداخت عوارض سبز در شمال

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز غیبی ظهر پنج شنبه در همایش محیط زیست و توسعه پایدار که با محوریت مشاغل سبز برگزار شد افزود: حدود ۹۰۰ هزار هکتار در کشور جنگل‌کاری شده است.

غیبی با اشاره به از بین رفتن تالاب ها گفت: علت اصلی از بین رفتن این تالاب‌ها مدیریت غلط است زیرا در برخی از استان‌های کشور در زیرتالاب‌ها چاه آب حفر کرده و با کاشتن گندم به مرور سبب نابودی کامل تالاب می‌شوند.

غیبی تصریح کرد: افزایش حشرات، آتش سوزی‌ها و چرای دام‌ها همه از عوامل تخریب لایه ازون و منابع ملی است.

وی آموزش را رکن اساسی فرهنگ محیط زیست در یک جامعه عنوان کرد و اظهار داشت: باید فرهنگ حفاظت زیست محیطی در کشور نهادینه شود.

رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال همچنین گفت: ۱۲۷ نهالستان در کشور بیش از ۱۰۰ میلیون اصله نهال تولید می‌کند.

غیبی گفت: تاکنون ۲۲۰ هزار هکتار زراعت چوب در ایران انجام شده است.

غیبی تاکید کرد: در برنامه ششم باید ۷۵ هزار هکتار چوب در کشور تولید شود.

گردشگران مناطق شمالی عوارض سبز پرداخت می کنند

غیبی با اشاره به اینکه جنگل‌های شمال ایران مادر جنگل‌های اروپا است بیان داشت: هرکسی از مناطق شمالی کشور عبور می‌کند باید عوارض سبز را پرداخت کند.

رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال ابراز داشت: ۳۷۹ پارک جنگلی و ۱۱۳ بوستان در کشور وجود دارد.

وی افزود: از این تعداد ۱۱۹ مورد احاله مدیریت شده و ۲۶۰ آماده احاله مدیریت است.

غیبی گفت: میزان طرح‌های احیا و بهره‌برداری محصولات فرعی جنگلی و مرتعی ۵.۶ میلیون هکتار است.

وی اظهار کرد: ۱۱۰ تعاونی بهره‌برداری محصولات مرتعی در کشور وجود دارد.

غیبی بیان داشت: در سال ۹۴ حدود ۶۹۲ تن محصولات جنگلی و مرتعی در کشور تولید شد و حدود ۱۷۱ هکتار در کشور به زیر کشت گیاهان دارویی رفت.

غیبی با تاکید بر اینکه ۲۰ سلامتکده طب سنتی در کشور وجود دارد اظهار داشت: محصولات گیاهان دارویی ایران به کشورهای مختلفی از جمله آمریکا، فرانسه، هلند، انگلستان و ترکیه صادر می‌شود.

غیبی گفت: ۳۵ درصد منابع درآمدی دنیا از صنعت گردشگری به دست می‌آید.

وی با اشاره به ظرفیت های کهگیلویه و بویراحمد گفت: استان‌هایی مانند کهگیلویه و بویراحمد باتوجه به طبیعت بکر می‌تواند در راستای گردشگری سبز گام‌های موثری بردارد.