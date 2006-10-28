  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۶ آبان ۱۳۸۵، ۱۴:۴۸

برنامه پخش مستقيم مسابقات فوتبال از شبكه سه سيما اعلام شد

برنامه پخش مستقيم مسابقات فوتبال از شبكه سه سيما اعلام شد

مسابقات فوتبال ليگ هاي معتبر اروپايي، ليگ برتر باشگاه هاي كشور و ديدارهاي تيم جوانان ايران در مسابقات قهرماني جوانان آسيا طي روزهاي ابتدايي هفته جاري به صورت زنده از شبكه سوم سيما پخش خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري مهر برنامه پخش اين ديدارها به شرح زير است:

شنبه - 6/8/85 (امروز)

شفيلد يونايتد - چلسي (ليگ برتر انگليس)  ساعت15:15   

بايرن مونيخ - فرانكفورت (بوندس ليگا آلمان)  ساعت 17

اينترميلان - آث ميلان (سري A باشگاههاي ايتاليا)  ساعت 22

ژيمناستيك - رئال مادريد ( لا ليگا اسپانيا)  ساعت 23:30

يكشنبه - 7/8/85

فولاد خوزستان - استقلال تهران(ليگ برترباشگاه هاي كشور)  ساعت 16:30

اشتوتگارت - شالكه 04 (بوندس ليگا آلمان )  ساعت 19:30

اوساسونا - بيلبائو( لا ليگا اسپانيا) ساعت 21:30

اتلتيكو مادريد - ساراگوسا ( لا ليگا اسپانيا)  ساعت 23:30

يكشنبه 7 / 8 /85
ايران - تاجيكستان ( مسابقات قهرماني جوانان آسيا) ساعت 14

سه شنبه - 9/ 8 /85
ايران - كره شمالي ( مسابقات قهرماني جوانان آسيا)  ساعت 14

پنجشنبه 11 / 8 / 85
ايران - ژاپن ( مسابقات قهرماني جوانان آسيا)  ساعت 13 

کد مطلب 398849

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه