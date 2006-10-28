برنامه پخش مستقيم مسابقات فوتبال از شبكه سه سيما اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر برنامه پخش اين ديدارها به شرح زير است:
شنبه - 6/8/85 (امروز)
شفيلد يونايتد - چلسي (ليگ برتر انگليس) ساعت15:15
بايرن مونيخ - فرانكفورت (بوندس ليگا آلمان) ساعت 17
اينترميلان - آث ميلان (سري A باشگاههاي ايتاليا) ساعت 22
ژيمناستيك - رئال مادريد ( لا ليگا اسپانيا) ساعت 23:30
يكشنبه - 7/8/85
فولاد خوزستان - استقلال تهران(ليگ برترباشگاه هاي كشور) ساعت 16:30
اشتوتگارت - شالكه 04 (بوندس ليگا آلمان ) ساعت 19:30
اوساسونا - بيلبائو( لا ليگا اسپانيا) ساعت 21:30
اتلتيكو مادريد - ساراگوسا ( لا ليگا اسپانيا) ساعت 23:30
يكشنبه 7 / 8 /85
ايران - تاجيكستان ( مسابقات قهرماني جوانان آسيا) ساعت 14
سه شنبه - 9/ 8 /85
ايران - كره شمالي ( مسابقات قهرماني جوانان آسيا) ساعت 14
پنجشنبه 11 / 8 / 85
ايران - ژاپن ( مسابقات قهرماني جوانان آسيا) ساعت 13
نظر شما