ابراهيم آشتياني سرپرست پرسپوليس درگفت و گو با خبرنگار"مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود : ما بازي سختي را با پيروزي پشت سر گذاشتيم . آنهايي كه ازنزديك اين بازي را تماشا كردند و خودشان سابقه بازي درچنين زمين هايي را دارند به خوبي مي دانند كه بازي كردن در زمين هاي باتلاقي و گل آلود چقدرسخت و دشوار است . بازيكنان ما در اين بازي دوندگي زيادي داشتند و با ارائه يك بازي كاملا حرفه اي موفق شدند سه امتياز اين بازي را ازآن خود كنند.
آشتياني ادامه داد : با وجود پيروزي كه ما درنوشهر داشتيم اما بايد اين نكته را يادآورشوم كه برخي از مسئولان ورزشگاه شهداي نوشهر رسم مهمان نوازي را به جا نياوردند و قبل از شروع بازي بازيكنان ما را 20 دقيقه پشت دررختكن نگه داشتند و درجواب درخواست ما براي فراهم كردن امكانات لازم و باز كردن رختكن عنوان مي كردند كه كليد را گم كرده اند.
سرپرست پرسپوليس با اشاره به شرايط نامساعد زمين و جو ورزشگاه گفت : در زمين گل آلود ورزشگاه نوشهر به هيچ وجه نمي شد از بازيكنان توقع داشت فوتبال زيبايي را به نمايش بگذارند . با اين حال بازيكنان پرسپوليس باارائه يك فوتبال كاملا حرفه اي موفق شدند ، يكي از سخت ترين بازي هاي خود را با پيروزي پشت سر بگذارند.
آشتياني در پايان به برنامه هاي آينده پرسپوليس اشاره كرد و افزود : بازيكنان ذخيره ما امروزرا به تمرين خواهند پرداخت واز فردا به اتفاق بازيكناني كه درديداربا شموشك بازي كردند، تمريناتشان را براي بازي با سايپا از سرخواهند گرفت.
سرپرست پرسپوليس در گفت و گو با "مهر" :
پرسپوليس يكي از حرفه اي ترين بازي هايش را به نمايش گذاشت
بازي با شموشك نوشهر يكي از بازي هاي سخت پرسپوليس بود كه با موفقيت به پايان رسيد.
ابراهيم آشتياني سرپرست پرسپوليس درگفت و گو با خبرنگار"مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود : ما بازي سختي را با پيروزي پشت سر گذاشتيم . آنهايي كه ازنزديك اين بازي را تماشا كردند و خودشان سابقه بازي درچنين زمين هايي را دارند به خوبي مي دانند كه بازي كردن در زمين هاي باتلاقي و گل آلود چقدرسخت و دشوار است . بازيكنان ما در اين بازي دوندگي زيادي داشتند و با ارائه يك بازي كاملا حرفه اي موفق شدند سه امتياز اين بازي را ازآن خود كنند.
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