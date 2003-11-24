پرسپوليس يكي از حرفه اي ترين بازي هايش را به نمايش گذاشت

ابراهيم آشتياني سرپرست پرسپوليس درگفت و گو با خبرنگار"مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود : ما بازي سختي را با پيروزي پشت سر گذاشتيم . آنهايي كه ازنزديك اين بازي را تماشا كردند و خودشان سابقه بازي درچنين زمين هايي را دارند به خوبي مي دانند كه بازي كردن در زمين هاي باتلاقي و گل آلود چقدرسخت و دشوار است . بازيكنان ما در اين بازي دوندگي زيادي داشتند و با ارائه يك بازي كاملا حرفه اي موفق شدند سه امتياز اين بازي را ازآن خود كنند.

آشتياني ادامه داد : با وجود پيروزي كه ما درنوشهر داشتيم اما بايد اين نكته را يادآورشوم كه برخي از مسئولان ورزشگاه شهداي نوشهر رسم مهمان نوازي را به جا نياوردند و قبل از شروع بازي بازيكنان ما را 20 دقيقه پشت دررختكن نگه داشتند و درجواب درخواست ما براي فراهم كردن امكانات لازم و باز كردن رختكن عنوان مي كردند كه كليد را گم كرده اند.

سرپرست پرسپوليس با اشاره به شرايط نامساعد زمين و جو ورزشگاه گفت : در زمين گل آلود ورزشگاه نوشهر به هيچ وجه نمي شد از بازيكنان توقع داشت فوتبال زيبايي را به نمايش بگذارند . با اين حال بازيكنان پرسپوليس باارائه يك فوتبال كاملا حرفه اي موفق شدند ، يكي از سخت ترين بازي هاي خود را با پيروزي پشت سر بگذارند.

آشتياني در پايان به برنامه هاي آينده پرسپوليس اشاره كرد و افزود : بازيكنان ذخيره ما امروزرا به تمرين خواهند پرداخت واز فردا به اتفاق بازيكناني كه درديداربا شموشك بازي كردند، تمريناتشان را براي بازي با سايپا از سرخواهند گرفت.