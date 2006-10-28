اردوي سراسري طلاب پايه اول حوزه هاي علميه خواهران برگزار مي شود

مدير ارتباطات مركز مديريت حوزه علميه خواهران درگفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اين خبر گفت: پنجمين اردوي "طليعه حضور" با حضور بيش از 5 هزار طلبه خواهر جديد الورود در مجتمع امام خميني (ره) قم برگزار مي شود. اين افراد در قالب گروه هاي هزار نفري از 18 آبان تا دوم آذر در اين اردو شركت مي كنند.

قهرماني افزود: زمان برگزاري اردو براي هر گروه 2 روزه خواهد بود كه طلاب در آن با آداب طلبگي و ديگر مباحث مورد نياز آشنا مي شوند. همچنين در روزهاي مختلف اين اردوها، حضرات آيات مكارم شيرازي، نوري همداني، جوادي آملي، استادي، سبحاني، عبداللهي، شرعي و مرتضي آقا تهراني براي شركت كنندگان سخنراني خواهند كرد.