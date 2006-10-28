  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۶ آبان ۱۳۸۵، ۱۵:۲۴

/ با حضور 5 هزار طلبه /

اردوي سراسري طلاب پايه اول حوزه هاي علميه خواهران برگزار مي شود

اردوي سراسري طلاب پايه اول حوزه هاي علميه خواهران برگزار مي شود

اردوي سراسري طليعه حضور با حضور بيش از 5 هزار نفر از طلاب پايه اول حوزه هاي علميه خواهران آبان و آذر ماه سال جاري در قم برگزار مي شود.

مدير ارتباطات مركز مديريت حوزه علميه خواهران درگفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اين خبر گفت: پنجمين اردوي "طليعه حضور" با حضور  بيش از 5 هزار طلبه خواهر جديد الورود در مجتمع امام خميني (ره) قم برگزار مي شود. اين افراد در قالب گروه هاي هزار نفري از 18 آبان تا دوم آذر در اين اردو شركت مي كنند.

قهرماني افزود: زمان برگزاري اردو براي هر گروه 2 روزه خواهد بود كه طلاب در آن با آداب طلبگي و ديگر مباحث مورد نياز آشنا مي شوند. همچنين در روزهاي مختلف اين اردوها، حضرات آيات مكارم شيرازي، نوري همداني، جوادي آملي، استادي، سبحاني، عبداللهي، شرعي و مرتضي آقا تهراني براي شركت كنندگان سخنراني خواهند كرد.

کد مطلب 398850

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها