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۴ خرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۴۲

تکذیب احضاروبازداشت مدیران آموزش وپرورش برای تخلفات انتخاباتی

تکذیب احضاروبازداشت مدیران آموزش وپرورش برای تخلفات انتخاباتی

روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران و شهرستان های استان تهران با صدور اطلاعیه هایی اخبار منتشرشده درباره احضار و بازداشت تعدادی ازمدیران آموزش و پرورش را به دلیل تخلفات انتخاباتی تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران، اخبار منتشر شده در بعضی از رسانه ها در رابطه با احضار برخی از مدیران مناطق آموزش و پرورش شهر تهران در خصوص تخلفات انتخاباتی به هیچ عنوان صحت ندارد و تکذیب می شود.

در اطلاعیه آموزش و پرورش شهر تهران آمده؛ بهتر است رسانه های حوزه آموزش و پرورش از انتشار اخبار بی پایه و اساس خودداری کنند و در انتشار اخبار این حوزه دقت بیشتری داشته باشند.

همچنین اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران احضار برخی از مدیران آموزش و پرورش را به دلیل تخلف انتخاباتی تکذیب کرد.

این اداره کل توصیه کرده که شایسته است رسانه ها بنا به فرموده مقام عظمای ولایت در خصوص وظایف مطبوعات و رسانه ها، اطلاع رسانی صادقانه و شفاف را سرلوحه کار خود قرار دهند.

روز گذشته بعضی از رسانه ها اخباری مبنی بر احضار و بازداشت تعدادی از مدیران ارشد آموزش و پرورش شهر تهران و شهرستان‌های استان تهران را به دلیل تخلفات انتخاباتی منتشر کردند.

کد مطلب 3988516

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