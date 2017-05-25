به گزارش خبرگزاری مهر، کاردینال میشل دوبست، اسقف اعظم و نماینده پاپ در فرانسه همراه با پدر ونسنت فرولدی، رییس امور کلیساهای کاتولیک در فرانسه، کشیش مانوئل، رییس مجموعههای آموزشی واتیکان در حوزه فرانسه و حجتالاسلام سعید جازاری، عضو نهاد تعاملات اسلام و مسیحیت در فرانسه، ظهر روز گذشته با حضور در این سازمان با قهرمان سلیمانی، معاون پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دیدار و گفتوگو کرد.
در آغاز این دیدار قهرمان سلیمانی با بیان فعالیتها و مأموریتهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و تأکید بر اینکه مرکز بینالمللی گفتوگوی ادیان، یکی از مراکز مهم این سازمان محسوب میشود، گفت: این مرکز تجربه بسیاری در امر گفتوگوی بین ادیان دارد؛ از جمله ۱۰ دور گفتوگو با کلیسای روسیه، ۱۰ دور گفتوگو با کلیسای کاتولیک واتیکان، ۷ دور گفتوگو با کلیسای واتیکان اتریش، ۷ دور گفتوگو با شورای جهانی کلیساها و مجموعه گفتوگوها با ادیان مختلف. همچنین خرسند خواهیم شد که گفتوگوهای دینی خود را با کلیسای فرانسه نیز آغاز کنیم.
وی در ادامه با تمجید از موضعگیریهای پاپ در سالهای اخیر در خصوص ادیان و مذاهب، گفت: تلاش پاپ برای پر کردن شکاف بین ادیان را تلاشی قابل ستایش میدانیم.
سلیمانی همچنین تأکید کرد: بحث گفتوگوی ادیان برای زندگی مسالمتآمیز، برای جهان امروز بحث تازهای است؛ اما این بحث در جامه ایرانی کهن و بسیار قدیمی است. مردمان این حوزه فرهنگی قرنها در کنار هم زندگی مسالمتآمیز داشتهاند. از همین باب، گذشته ما چراغ راه آینده ماست.
معاون پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ادامه داد: آنچه در ایران امروز شاهد هستیم، وجود بزرگترین همزیستی مسالمتآمیز در منطقه خاورمیانه است. ایران بزرگترین کلونی یهودینشینی خاورمیانه را دارد و دوستان مسیحی ما در امنیت و آرامش در ایران زندگی میکند. همچنین با وجود اینکه ما حکومت دینی داریم، بخشی از هزینه تعمیر کلیساها توسط شهرداریهای شهرهای ایران پرداخت میشود.
وی در ادامه این بخش از سخنانش با شرح جایگاه اقلیتهای دینی در مجلس شورای اسلامی، گفت: این همراهیها را هم وظیفه دینی خود و هم یک ضرورت امروزی میدانیم. اینها بخشی از شاکله دینی و فرهنگی ماست؛ به همین دلیل حوادث این روزهای جهان که با عنوان دین انجام میشود، برای ما آزاردهنده هستند. ما به همان اندازه که از آتش زدن کلیساها در مصر یا هر کشور دیگری ناراحت میشویم، از سرنوشت مسلمانان منطقه هم نارحت هستیم.
معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همچنین بیان کرد: ما شعاری داریم که ایران برای همه ایرانیان است. این شعار هیچ مرزبندی قومی، دینی و منطقهای ندارد. بر این اساس است که وحدت ملی در ایران، به بهترین وجهه ممکن خود را نشان میدهد.
سلیمانی ادامه داد: در عین حال ما در جامعهای زندگی میکنیم که بخشی از جامعه جهانی است و دردهای مشترکی دارد. همه ما باید به این دردها و مسایل مشترک بیندیشیم. مجموعه ارتباطات ما هم برای تسکین همین آلام و دردهای مشترک صورت میگیرد. پس گفتوگوهای دینی را با این هدف انجام میدهیم تا جهانی امنتر و صلحآمیزتر فراهم کنیم.
وی تأکید کرد: افراطگرایی و خشونت، بیماری روزگار ماست. پس همه متدینین و ادیان باید برای مهار آن بکوشند و این تلاشهای جمعی همه ما میطلبد که بتوانیم با صدای واحدی این خشونت ها را محکوم کنیم.
دینی که «گوگل» میسازد
در ادامه این دیدار کاردینال میشل دوبست، اسقف اعظم و نماینده پاپ در فرانسه با بیان اینکه در گفتوگوهای دینی موضوعاتی از اهمیت بالایی برخوردارند، گفت: آموزش، نخستین موضوع هم در گفتوگوست.
وی افزود: انتخابات اخیر در فرانسه، آمریکا و انگلیس نشان داد که جامعه شهری و روستایی به دلیل تفاوت در سواد، دیدگاههای متفاوتی نسبت به موضوعات مختلف از جمله جهانیشدن دارند. دین برای افرادی که دارای تحصیلات بالا نیستند، توسط «گوگل» ساخته میشود و متفاوت است با مفهوم از دین که در ذهن یک فرد نخبه وجود دارد.
وی ادامه داد: آموزش در خصوص دین و ادیان و حتی گفتوگوی ادیان شناسایی ادیان دیگر باید در سنین کودکی و در دوره ابتدایی انجام شود. در این دوره به خوبی میتوان ادیان را به صورت درست به جامعه آموزش داد؛ بنابراین اولین گام در بحث گفتوگوهای دینی، آموزش در سنین کودکی است.
اسقف اعظم فرانسه افزود: شرط و زمینه مهم دیگر در این امر، دانستن این موضوع است که محور دین اصلی من چیست؟ یکی از مؤلفههایی که مانع گفتوگوهای دینی میشود، ترس از این است که دین خود را از دست بدهیم. پس اگر اطلاعات ما از دین خودمان زیاد باشد، میتوانیم بهتر در حوزه گفتوگوهای دینی وارد شویم.
وی با تأکید بر اینکه برای گفتوگوی پربار دینی نیازمند آموزش، شناخت از خود و احترام به طرف مقایل هستیم، گفت: موضوع دیگر فرهنگ است. در این زمان مسایلی مانند سینما، تلویزیون و موسیقی، به موضوعات اساسی زندگی و به اساتید فلسفه بزرگ برای تودههای مردم تبدیل شدهاند و تصویر از دیگران را ارایه میدهند. اگر ما قصد داریم که در گفتوگوی دینی پیشرفت کنیم باید کسانی را بشناسیم که بتوانند ما را در حوزه فرهنگ به هم معرفی کنند.
کاردینال میشل دوبست در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: صرف گفتوگوی بین ادیان برای این زمان اهمیت ندارد مگر برای افراد نخبه. موضوعات مطرح شده در این گفتوگوها برای افراد زیادی از جامعه قابل فهم نیست. بنابراین باید تلاش کنیم تا افراد بیشتری ضرورت گفتوگوهای دینی را درک کنند.
تصویر واقعی از جامعه از رسانهها منتقل نمیشود
در بخش پایانی این نشست، قهرمان سلیمانی، معاون پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با بیان سخنانی دوباره، با تمجید از انتخابات اخیر فرانسه که در آن مردم این کشور مدارا و صلح را در مقابل یکسویهنگری و خشونت انتخاب کردند، اظهار کرد: در خصوص رسانهها و عملکرد آنها این حقیقت وجود دارد که تصویر، پیش از واقعیت حرکت میکند. به همین دلیل رسانههای جمعی فوقالعاده اهمیت دارند.
وی افزود: بخشی از مشکلات حادث شده فعلی در جنگ رسانههاست و به نظرم باید تلاشی صورت بگیرد تا این تصویر، تصویر واقعی شود. هر نوع فوبیا، ترس و نگرانی میتواند چهره واقعیت را دگرگون کند و متأسفانه در روزگار ما، رسانهها این کار را انجام میدهند.
سلیمانی همچنین تأکید کرد: گفتوگوهای دین، گفتوگوی نخبگان و رهبران فکری است و آنها هستند که ذهنیت جامعه را مدیریت میکنند. اگر رهبران فکری به وجهی از زندگی مسالمتآمیز برسند، تا حد بالایی در جامعه تأثیر میگذارد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با تقبیح درگیریهای تروریستی در جهان، گفت: اتفاقات دو شب قبل در منچستر برای همه ما مایه تأسف است؛ همچنانکه اتفاقات فرانسه و سوریه و عراق، محکوم است. ولی باید بپذیریم که بخشی از این اتفاقات به تفسیرهایی از دین بازمیگردد. تصویرهایی که از دو طرف ساخته میشود، بسیار تصویرهای تلخی است. در صورتیکه این تلخیها جزو آموزههای دینی نیست.
معاون پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همچنین با تشریح جایگاه چهره رئوف و محبتآمیز عیسی مسیح (ع) در متون و ادب فارسی، گفت: هر کودکی که در نظام آموزشی ایران تحصیل میکند، عیسی مسیح (ع) را به عنوان سرچشمه محبت و دوستی و صلح معرفی میشناسد. به همین دلیل در حوزه فرهنگی ایران، هیچوقت رویارویی مسیحیان و مسلمانان رخ نداده است؛ زیرا زندگی با هم بخشی از نظام آموزشی ما بوده است.
قهرمان سلیمانی در پایان سخنانش با بیان اینکه مسئولیت گفتوگوی دینی در جمهوری اسلامی ایران با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است، از آمادگی این سازمان برای همکاری در گفتوگوهای دینی با کلیسای کاتولیک فرانسه خبر داد.
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