به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار ظهر پنجشنبه در جلسه کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: کاهش ۵۰ درصدی قاچاق بیانگر عزم جدی دولت در مبارزه با این پدیده شوم است.
فلاح افزود: قاچاق کالا و ارز ضد تولید و اشتغال است و همه دستگاهها باید کمک کنند تا جلوی قاچاق کالا بهطور کامل گرفته شود.
مقام عالی دولت در استان تصریح کرد: انتظار میرود همه دستگاهها پیوست فرهنگی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و استفاده از تولید داخلی برای رونق تولید و اشتغال مولد داشته باشند.
وی تأکید کرد: از اینکه استان مازندران در حوزه بازرسی برای مقابله با قاچاق کالا رتبه اول کشور را کسب کرده است جای تقدیر و تشکر دارد.
وی همچنین از مشارکت حداکثری مردم عزیز مازندران در انتخابات تقدیر و تشکر کرد و گفت: باید تلاش همه مدیران برای خدمت بارزتر شود و پاسخگویی مطالبات مردم بار سنگینی بر دوش دولت است که باید عملیاتی شود.
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