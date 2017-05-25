به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار ظهر پنجشنبه در جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: کاهش ۵۰ درصدی قاچاق بیانگر عزم جدی دولت در مبارزه با این پدیده شوم است.

فلاح افزود: قاچاق کالا و ارز ضد تولید و اشتغال است و همه دستگاه‌ها باید کمک کنند تا جلوی قاچاق کالا به‌طور کامل گرفته شود.

مقام عالی دولت در استان تصریح کرد: انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها پیوست فرهنگی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و استفاده از تولید داخلی برای رونق تولید و اشتغال مولد داشته باشند.

وی تأکید کرد: از اینکه استان مازندران در حوزه بازرسی برای مقابله با قاچاق کالا رتبه اول کشور را کسب کرده است جای تقدیر و تشکر دارد.

وی همچنین از مشارکت حداکثری مردم عزیز مازندران در انتخابات تقدیر و تشکر کرد و گفت: باید تلاش همه مدیران برای خدمت بارزتر شود و پاسخگویی مطالبات مردم بار سنگینی بر دوش دولت است که باید عملیاتی شود.