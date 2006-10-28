كنترل فرايند بهبودي استخوان لگن با استفاده از نانوتكنولوژي

به گزارش خبرگزاري مهر، دانشمندان دانشگاه البرتا، كنترل كننده بدون سيمي ساختند كه فرايند ترميم استخوان را بعد از جراحي هاي بزگ ارتوپدي با دقت نشان مي دهد.



با استفاده از نانوتكنولوژي گيرنده بسيار كوچكي ساخته شد كه ميزان اتصال بافت استخواني به وسيله كاشته شده در بدن مثل مفصل مصنوعي را اندازه گيري مي كند و به اين ترتيب نشان مي دهد كه يك مفصل چه زماني نياز به تعويض دارد.



توانايي اين دستگاه در تعيين كميت روند ترميم استخوان بعد از جراحي هاي ارتوپدي به پزشك كمك مي كند تا با اطمينان بيشتر روند بازتواني بيمار را كنترل كند.



اين گيرنده نه تنها زمان بهبود بعد از عمل را كوتاه مي كند بلكه زمان انتظار براي استفاده از مفصل مصنوعي كاشتني را هم كوتاه مي كند.



اين گيرنده به طور دائمي در مفصل كاشته مي شود و منبع انرژي آن حركات بدن بيمار است. به عبارتي اين گيرنده انرژي مكانيكي ماهيچه هاي بيمار را ضمن حركات ديناميك به انرژي الكتريكي تبديل مي كند و تا زماني كه پزشك نخواهد در بدن به طور خفته باقي مي ماند.



بر اساس گزارش آيوانهو، اين وسيله نياز به عكس برداري با اشعه ايكس را مرتفع مي كند و از تماس بيمار با اشعه مي كاهد. با اين وسيله مي توان بسيار سريعتر از راديولوژي به از دست دادن بافت استخوان و حتي پوكي استخوان پي برد.

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