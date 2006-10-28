لزوم توجه به نقش درآمد و تربيت اجتماعي در بروز تخلفات / اداره شهر هم به نگاه راهبردي نياز دارد و هم به نوساز ي كالبدي

به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر محمد باقر قاليباف امروز در همايش بررسي تخلفات ساختماني پايتخت كه براي نخستين بار در تهران برگزار شد ، افزود: ما معتقديم در حوزه شهر و شهر سازي ، برنامه ريزي شهري و مسايل مديريت شهري حتما نگاه راهبردي بايد اساس كار ما باشد اما نبايد از موضوعات كالبدي شهر نيز غافل شويم زيرا اين موضوعات نقش اساسي در مديريت شهر و بحث آسايش و رفاه دارند.

وي با بيان اينكه سه فرد در يك تخلف صورت گرفته مقصر هستند ، گفت: به نظر من در يك تخلف به ترتيب فرد متخلف ، جامعه و حاكميت مقصر هستند كه سهم خود فرد متخلف كمتر از جامعه و حاكميت است.

شهردار تهران با بيان اينكه ساخت و ساز غير مجاز يك تخلف است ، به عدم كاهش تخلفات در جامعه اشاره كرد و افزود: ما هر چقدر در اين زمينه ها خوب كار كنيم روند تخلفات كاهش پيدا نمي كند ، زيرا سيكل كار معيوب است اما اگر اراده براي حل مشكلات افراد متخلف وجود داشته باشد به راحتي آن مشكلات حل شده و تخلفات كاهش مي يابد.

به گفته وي ، موضوع كميسيون ماده 100 قبل از اينكه سلبي باشد يك موضوع ايجابي است.

قاليباف اظهار داشت: اگر ما به موضوعات ايجابي توجه كنيم و تلاش خود را در اين بخش افزايش دهيم ضرر نخواهيم كرد همچنين اگر در بحث بافت هاي فرسوده به مردم كمك كنيم متضرر نخواهيم شد.

بنابراين گزارش ، اولين همايش بررسي تخلفات ساختماني در پايتخت از سوي اداره كل امور اجرايي كميسيون هاي ماده 100 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران برگزار شد.