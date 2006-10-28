فهرست انتخاباتي جوانان اصولگرا براي شوراي شهر تهران نهايي شد

سيد محمد هادي رضوي كه با خبرنگار مهر گفتگو مي كرد، در عين حال اظهار داشت: چنانچه شوراي بزرگان اصولگرا در زمينه ارايه فهرست مشترك به اجماع دست يابند، اين جنبش از ارائه ليست اختصاصي خود صرف نظر مي كند.

دبير جنبش جوانان اصولگرا خاطرنشان كرد: ستادهاي انتخاباتي جوانان اصولگرا در مناطق 22 گانه شهر تهران فعال شدند.

رضوي همچنين گفت كه ماموريت گروه هاي كارشناسي تشكل متبوعش براي بررسي مشكلات پايتخت با تهيه ليستي از معضلات و مشكلات اين كلان شهر پايان يافت.

اين فعال سياسي در پايان تصريح كرد: اگر جوانان اصولگرا به شوراي شهر تهران راه يابند، از راهكارهاي جنبش مذكور براي حل مشكلات تهران استفاده مي كنند ولي چنانچه ساير گروههاي اصولگرا پيروز انتخابات شوند، فهرست مشكلات و راه حل معضلات موجود، در اختيار آنها قرار مي گيرد.