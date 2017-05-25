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۴ خرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۰۹

۲ طرح عمرانی در شهرستان بدره افتتاح شد

۲ طرح عمرانی در شهرستان بدره افتتاح شد

ایلام-دو طرح عمرانی با حضور استاندار ایلام در شهرستان بدره افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ساختمان اداری ورزش و جوانان شهرستان بدره و بهسازی هفت کیلومتر راه روستایی امروز با حضور محمدرضا مروارید استاندار ایلام  افتتاح شد.

بهروز حیدرزاده مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام در مراسم افتتاح ساختمان اداره ورزش و جوانان بدره گفت: سه میلیارد ریال برای اجرای فاز اول این طرح که شامل فضای اداری است هزینه شده است.

وی افزود: مرحله دوم این طرح مشتمل بر احداث خوابگاه های ورزشکاران است که اجرای ان نیازمند تخصیص اعتبار است.

برای اجرای طرح بهسازی و آسفالت هفت کیلومتر راه روستایی که به منظور بهسازی راه ارتباطی روستاهای زید ،تلخاب ،گله دار و زرانگوش انجام شد، ۱۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

کد مطلب 3988654

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